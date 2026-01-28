El grande de LigaPro que va por Jefferson Intriago

Jefferson Intriago aún tiene sus opciones firmes de volver al fútbol ecuatoriano, y es que hay dos grandes del país que lo buscan para la siguiente temporada. El ‘tricolor’ trabaja para destrabar una situación contractual que lo tiene atado al Mazatlán de México.

El periodista Stalin Cobeña en Mundo Deportivo contó que Liga de Quito esperará hasta máximo la primera semana de febrero para que Intriago logre rescindir su contrato con Mazatlán. El club de México insiste en una venta que escapa de las posibilidades de los ‘albos’.

Liga de Quito lo quiere pero Intriago mantiene dos años de contrato con Mazatlán y necesita que el club acepte un préstamo o ambos rescindir. En este inicio de año el ecuatoriano incluso quedó fuera de convocatorias de partidos.

Dentro de la LigaPro, Barcelona SC también se interesó en el volante cuando el DT seguía siendo Ismael Rescalvo. Queda ver si César Farías mantiene el interés pero Intriago también deberá facilitar económicamente la operación.

Jefferson Intriago dejó Liga de Quito en el 2019, comprado por Tigres pero cedido constantemente al FC Juárez y Mazatlán, dónde excepto el año pasado fue figura.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Luis Segovia y a Deyverson como refuerzos. Queda pendiente un carrillero y un volante central para terminar el mercado de fichajes.

Jefferson Intriago es canterano de Liga de Quito.

