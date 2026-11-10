El inédito nuevo jugador que piden para la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador dio su lista y hay un inédito jugador extranjero que piden que se nacionalice para la 'Tri'.

La lista de convocados de la Selección de Ecuador volvió a generar críticas y debates, mientras tanto, hay un nombre que algunos medios e hinchas piden incluir en la ‘Tri’, pese a su condición de extranjero.

Mateo Carabajal cumplió cinco años de permanencia ininterrumpida en Ecuador, por lo que podría iniciar un proceso de nacionalización. El defensor de Independiente del Valle es una de las figuras de la LigaPro y su nombre comenzó a aparecer entre sugerencias para la Selección.

Más allá del pedido y las sugerencias sobre su nombre, no existe información de que la Federación Ecuatoriana de Fútbol esté analizando gestionar la nacionalización de Carabajal. Además, el proceso burocrático podría extenderse durante varios meses en caso de que sea iniciado.

Otro aspecto a considerar es la posición que ocupa Mateo Carabajal, ya que juega como defensor y Ecuador cuenta con varias alternativas en esa zona. William Pacho, Joel Ordóñez, Piero Hincapié, Deinner Ordóñez y Félix Torres son algunos de los nombres que actualmente son considerados por todos los DTs recientes.

Los futbolistas nacionalizados en la Selección de Ecuador no son una novedad. Javier Burrai, Damián Díaz y Hernán Galíndez llegaron a representar a Ecuador tras obtener la nacionalidad ecuatoriana, siendo este último titular y mundialista en dos ocasiones con el combinado nacional.

¿Cuándo volvería a jugar la Selección de Ecuador?

En Ecuador se prepara para una nueva fecha FIFA y, según las previsiones, disputaría sus compromisos en Quito y Guayaquil contra Bolivia y Costa Rica por los compromisos de noviembre.

Publicidad