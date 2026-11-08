Hinchas de Ecuador explotan contra Marcelo Gallardo por estos jugadores: “Separa al país”

La lista de convocados de la Selección de Ecuador volvió a generar algunas críticas de parte de los hinchas contra Marcelo Gallardo.

La Selección de Ecuador presentó su lista de convocados para la fecha FIFA de noviembre, esta vez bajo la decisión de Marcelo Gallardo tras su recorrido por distintos partidos. Sin embargo, la nómina no convenció a todos y varios hinchas cuestionaron especialmente a tres futbolistas.

Los aficionados criticaron duramente al entrenador argentino por convocar a Kendry Páez, Jordy Alcívar y Brian Ramírez, aunque cada uno atraviesa un escenario diferente detrás de las cuestionamientos.

El caso más polémico es el de Kendry Páez, quien lleva más de un año sin conseguir regularidad en Francia, Argentina e incluso en el Chelsea sub-21. Para varios hinchas, su convocatoria no tendría respaldo deportivo considerando el presente del mediocampista.

Jordy Alcívar, por su parte, es un habitual de la Selección de Ecuador desde la etapa de Sebastián Beccacece, aunque cada vez que tuvo oportunidades de jugar fue cuestionado por su rendimiento. Brian Ramírez volvió a ser citado pese a que todavía no debuta con la Tri, en una convocatoria que respondería a la falta de laterales.

Entre las críticas que dejaron los aficionados en redes sociales aparecieron frases como: “Las convocatorias de Kendry Paz separan al país”, “decían que Gallardo no se iba a dejar influenciar y ahí convocó a Kendry Páez” y “Basta de Páez y Jordy Alcívar”.

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¿Cuándo volvería a jugar la Selección de Ecuador?

En Ecuador se prepara para una nueva fecha FIFA y, según las previsiones, disputaría sus compromisos en Quito y Guayaquil contra Bolivia y Costa Rica por los compromisos de noviembre.