Pedro Pablo Perlaza sigue vigente y tiene nuevo equipo ¿vuelve a LigaPro?

Pedro Pablo Perlaza fue en su momento de los mejores laterales derechos del país, sin embargo entre bajo rendimiento y algunos rumores de indisciplina, el defensor se ha mantenido alejando de las grandes ligas. El defensor tiene nuevo equipo a sus 35 años de edad.
Pedro Pablo Perlaza es nuevo jugador del Palmeiras de Junin de la Segunda Categoría. El lateral fue anunciado este jueves y seguirá en el Ascenso durante una temporada más.
Su último club en primera división fue en Mushuc Runa en los primeros meses del 2025, luego de eso ha pasado ya por tres equipos de categorías inferiores, uno de ellos de Brasil.
Perlaza, quién supo ser campeón con Liga de Quito, Aucas y Delfín seguirá en un club cuyos salarios rondan los 5 mil dólares mensuales. En Liga de Quito cobraba cerca de cuatro veces esa cifra.
El nuevo valor de mercado de Pedro Pablo Perlaza
Pedro Pablo Perlaza llegó a costar 1.2 millones de dólares en su mejor momento. Sin embargo, ahora el lateral ecuatoriano cuesta menos de 100 mil dólares, por lo irregular de su carrera en los últimos años.
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En resumen
- Pedro Pablo Perlaza concretó su retorno a la LigaPro tras cerrar un acuerdo para sumarse a un nuevo club en este mercado de pases de 2026.
- El experimentado lateral derecho ecuatoriano demuestra que sigue vigente en el profesionalismo y busca aportar recorrido y dinamismo en su nueva etapa.
- Su incorporación genera expectativa en el torneo local debido a su amplia trayectoria defendiendo camisetas de peso en el fútbol nacional.