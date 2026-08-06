Pedro Pablo Perlaza sigue vigente y tiene nuevo equipo ¿vuelve a LigaPro?

Pedro Pablo Perlaza sigue cambiando de equipo y ahora el lateral ecuatoriano tiene nuevo club en el país, aún lejos de LigaPro.

Pedro Pablo Perlaza fue en su momento de los mejores laterales derechos del país, sin embargo entre bajo rendimiento y algunos rumores de indisciplina, el defensor se ha mantenido alejando de las grandes ligas. El defensor tiene nuevo equipo a sus 35 años de edad.

Pedro Pablo Perlaza es nuevo jugador del Palmeiras de Junin de la Segunda Categoría. El lateral fue anunciado este jueves y seguirá en el Ascenso durante una temporada más.

Su último club en primera división fue en Mushuc Runa en los primeros meses del 2025, luego de eso ha pasado ya por tres equipos de categorías inferiores, uno de ellos de Brasil.

Perlaza, quién supo ser campeón con Liga de Quito, Aucas y Delfín seguirá en un club cuyos salarios rondan los 5 mil dólares mensuales. En Liga de Quito cobraba cerca de cuatro veces esa cifra.

El nuevo valor de mercado de Pedro Pablo Perlaza

Pedro Pablo Perlaza llegó a costar 1.2 millones de dólares en su mejor momento. Sin embargo, ahora el lateral ecuatoriano cuesta menos de 100 mil dólares, por lo irregular de su carrera en los últimos años.

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En resumen