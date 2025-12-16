El insólito equipo en el que apareció Andrés Chicaiza

Andrés Chicaiza supo ser uno de los mejores jugadores del fútbol ecuatoriano, y ahora a sus 33 años apareció en sorpresivo equipo. El volante nacional no encuentra club aún en LigaPro.

Chicaiza apareció entrenándose en su academia de fútbol, La Bocha del Mago en Riobamba. El enganche dejó Técnico Universitario hace meses pero no ha encontrado nuevo equipo.

El futbolista ha pasado por varios equipos en las últimas temporadas sin consolidarse, del club ambateño salió por algunos desacuerdos con el entrenador de turno.

En Ecuador sonó para equipos como El Nacional y Libertad de Loja, mientras que en el exterior tuvo sondeos desde Perú, aunque recién en diciembre se vuelve a abrir el mercado de pases.

Chicaiza fue figura en Delfín SC en el 2018 pero tras pasar a Liga de Quito perdió espacio y luego tuvo préstamos sin mucho éxito por Deportivo Cuenca. U. Católica y Técnico Universitario.

Los equipos en los que ha estado Andrés Chicaiza

Delfín, Deportivo Cuenca, Universidad Católica, Liga de Quito, Técnico Universitario de Ecuador y Deportivo Garcilaso de Perú son los equipos en los que ha pasado en seis años.

Luis Chicaiza en su academia – Mr. Offsider.

