Liga de Quito va por ¡cinco! jugadores de Barcelona y Emelec

Liga de Quito empieza activamente con la búsqueda de refuerzos y se quiere aprovechar del mal momento que atraviesan Barcelona y Emelec. Son hasta cinco jugadores del Astillero que quieren los ‘albos’.

Según el periodista Andrés Caguana, Josué Castillo, Alexander González, Pedro Ortiz, Diogo Baguí y Luis Fernando León de Emelec y Leonai Souza de Barcelona son los seis jugadores que quiere Liga desde Guayaquil.

En el caso de Emelec, los azules viven una crisis económica y los jugadores buscan salir del equipo como sea. Dar el salto a un grande significaría también un aumento económico.

En el caso de Souza, el brasileño no quiere repetir su rol poco protagónico y busca salir en diciembre de Barcelona, independientemente si el DT Ismael Rescalvo lo tiene en planes o no.

Liga de Quito llega con una plantilla corta a diciembre y el cansancio de jugadores es notable. Los ‘albos’ quieren nuevos fichajes sin salirse del presupuesto.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Leonai Souza – Barcelona SC 2024.

