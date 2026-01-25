Liga de Quito retoma la búsqueda de un nuevo delantero y Tiago Nunes ha pedido a la directiva que intenten ir por Deyverson. El brasileño quedará libre de Fortaleza y los ‘albos’ podrían aprovechar para ficharlo, aún así en tema salarial requiere una inversión fuerte.

En Fortaleza, Deyverson cobraba 1.5 millones de dólares al año, cifra impagable para Liga de Quito. Liga de Quito podría ofrecerle hasta 450 mil dólares al año, es decir unos 40 mil dólares mensuales.

Tiago Nunes habría contactado al jugador de forma personal para convencerlo de que se una al proyecto. En Brasil aseguran que Vasco Da Gama quiere contratarlo también.

Si la oferta de Vasco llega, Liga no tendría oportunidad de igualarle en lo económico. El club de la Gran Cruz no tendría problema en pagarle 1 millón de dólares al año.

Deyverson arrancó el año en Atlético Mineiro ganando el torneo estatal, también ha estado en Palmeiras dónde ganó la Copa Libertadores 2021 y Recopa Sudamericana 2022.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo,Yerli Quiñónez y a Luis Segovia como refuerzos. Aún queda un central más, un extremo, un volante central y un delantero.

