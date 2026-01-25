Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga de Quito

El millonario salario que tendría Deyverson en Liga de Quito

Liga de Quito intentará fichar al delantero brasileño Deyverson ahora que es jugador libre y se conocen cifras del salario.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Liga de Quito va por Deyverson y revelan el salario que ganaría Foto: Getty
Liga de Quito va por Deyverson y revelan el salario que ganaría Foto: Getty

Liga de Quito retoma la búsqueda de un nuevo delantero y Tiago Nunes ha pedido a la directiva que intenten ir por Deyverson. El brasileño quedará libre de Fortaleza y los ‘albos’ podrían aprovechar para ficharlo, aún así en tema salarial requiere una inversión fuerte.

En Fortaleza, Deyverson cobraba 1.5 millones de dólares al año, cifra impagable para Liga de Quito. Liga de Quito podría ofrecerle hasta 450 mil dólares al año, es decir unos 40 mil dólares mensuales.

Tiago Nunes habría contactado al jugador de forma personal para convencerlo de que se una al proyecto. En Brasil aseguran que Vasco Da Gama quiere contratarlo también.

Si la oferta de Vasco llega, Liga no tendría oportunidad de igualarle en lo económico. El club de la Gran Cruz no tendría problema en pagarle 1 millón de dólares al año.

Deyverson arrancó el año en Atlético Mineiro ganando el torneo estatal, también ha estado en Palmeiras dónde ganó la Copa Libertadores 2021 y Recopa Sudamericana 2022.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo,Yerli Quiñónez y a Luis Segovia como refuerzos. Aún queda un central más, un extremo, un volante central y un delantero.

Publicidad
Gonzalo Valle va a prisión y Liga de Quito tomó drástica medida

ver también

Gonzalo Valle va a prisión y Liga de Quito tomó drástica medida

Deyverson – Atl. Mineiro: Foto: Getty

Deyverson – Atl. Mineiro: Foto: Getty

En resumen

  • Tiago Nunes solicitó a la directiva de Liga de Quito el fichaje del delantero Deyverson.
  • El club albo ofrece 450 mil dólares anuales frente al salario previo de 1.5 millones.
  • Vasco Da Gama compite por el fichaje ofreciendo un sueldo de 1 millón de dólares.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Gonzalo Valle va a prisión y Liga de Quito tomó drástica medida
Fútbol de Ecuador

Gonzalo Valle va a prisión y Liga de Quito tomó drástica medida

¡Bombazo en la LigaPro! El gigante de Ecuador que quiere fichar a Deyverson
Fútbol de Ecuador

¡Bombazo en la LigaPro! El gigante de Ecuador que quiere fichar a Deyverson

Tiago Nunes lo quería pero jugador de Liga de Quito se va a Guayaquil City
Fútbol de Ecuador

Tiago Nunes lo quería pero jugador de Liga de Quito se va a Guayaquil City

Christian Noboa sigue trabajando por Emelec y traería a campeón de Argentina
Fútbol de Ecuador

Christian Noboa sigue trabajando por Emelec y traería a campeón de Argentina

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo