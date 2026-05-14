Emelec será dirigido por Cristian Nasuti en los próximos partidos, mientras que el desfile de nombres para llegar al club no para.

Emelec sigue buscando un nuevo entrenador para este final de primer semestre y apuntando a mejorar los resultados en el segundo semestre después del Mundial 2026. El ‘Bombillo’ decidió terminar el ciclo de Vicente Sánchez y ahora suena otro estratega, uno que pasó por LigaPro.

Según la información de Vito Muñoz, Juan Carlos “Pechón” León es uno de los candidatos a dirigir Emelec. El ecuatoriano dejó Libertad de Loja hace unas semanas y ya podría regresar a la LigaPro. No es la primera vez que estaría en la órbita del ‘Bombillo’.

Alfredo Arias era el candidato principal para Emelec pero su contrato vigente con Junior de Barranquilla complicó las negociaciones. El DT fue campeón en la temporada 2017 de LigaPro con los azules. Mientras que el otro candidato es Flavio Robatto, que viene sonando casi siempre para el ‘Bombillo’.

Emelec necesita un nuevo entrenador, después de que la directiva decidiera no mantener a su entrenador tras los malos resultados. Apenas pudo ganar 4 partidos en lo que va del semestre y no consiguió los resultados esperados como local.

Otro entrenador que venía sonando para llegar a Emelec es Gustavo Quinteros, pero el entrenador quedó descartado porque afirmó que va a seguir cumpliendo su contrato con Independiente. Por lo cual, su regreso al ‘Bombillo’ está totalmente descartado.

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Los números de Pechón León en Libertad en 2026

En esta temporada con Libertad de Loja, Juan Carlos León dirigió un total de 14 partidos entre todas las competencias. Su equipo apenas consiguió 3 victorias, y tuvo 5 empates y 6 derrotas. Un bajón notorio cuando en 2025 lo tuvo peleando en los primeros lugares.

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