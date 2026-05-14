Emelec confirmó los términos de la salida de Vicente Sánchez, en medio de la especulación de indemnización de 5 sueldos.

Este jueves 14 de mayo de 2026 Emelec emitió un comunicado para revelar que Vicente Sánchez ya no es más su entrenador. El DT uruguayo no se pudo sostener en el cargo, pero se acaba yendo de la mejor manera del plantel y sin amenaza de una demanda

Mediante un comunicado oficial, Emelec confirmó que la salida del entrenador se da por un mutuo acuerdo. Por lo cual, se confirma la versión de que Vicente Sánchez se despide en los mejores términos del club y lo hace sin cobrar una indemnización.

Según la información de Karolina Dávila, Vicente Sánchez no cobró la indemnización para salir de Emelec, la cual era de 5 sueldos. El entrenador optó por negociar directamente con la directiva y cerrar en buenos términos una relación que no pudo durar más.

“Expresamos nuestro agradecimiento al profesor Sánchez y a su cuerpo técnico por el trabajo y profesionalismo demostrados durante su permanencia en el Club, y les deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos profesionales y personales”, escribió Emelec en su comunicado.

Emelec confirmó la salida de Vicente Sánchez. (Foto: @CSEmelec)

Con esta salida, Emelec también se “libera” de cualquier demanda futura. El club ya ha protagonizado una importante cantidad de demandas por entrenadores que no salen bien del plantel. Casos como los de Leonel Álvarez o Hernán Torres aún causan molestias en la economía del club.

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Los números de Vicente Sánchez como DT de Emelec

Al frente de Emelec, Sánchez solo pudo ganar 4 partidos de 13 que dirigió, de ahí empató 3 y perdió 6. El técnico tenía un contrato hasta mediados de 2027, pero no se pudo cumplir. Es el primer entrenador despedido de la nueva directiva, que apenas fue electa en febrero.

Los entrenadores que suenan para dirigir a Emelec

Para asumir el cargo de DT en Emelec ya son varios los entrenadores que vienen sonando. Estrategas como Alfredo Arias, Flavio Robatto y Juan Carlos León, son candidatos para llegar al banquillo. Sin embargo, parece que esta decisión aún tomará su tiempo.

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En síntesis:

Vicente Sánchez dejó de ser el entrenador de Emelec este jueves 14 de mayo .

dejó de ser el entrenador de este jueves . La salida ocurrió por mutuo acuerdo y el DT renunció a 5 sueldos de indemnización.

y el DT renunció a de indemnización. El técnico uruguayo registró 4 victorias, 3 empates y 6 derrotas en 13 partidos.