Quién es Yan Diomande: perfil, edad, dónde juega y familia del delantero de Costa de Marfil

Yan Diomande llega a este Mundial como la joya de Costa de Marfil y con equipos como Liverpool y PSG siguiendo su fichaje.

Yan Diomande jugará su primera Copa del Mundo con la Selección de Costa de Marfil y a los 19 años es una de las grandes joyas del fútbol africano y mundial. El extremo jugó en la última temporada en el Red Bull Leipzig, siendo uno de los mejores jugadores de toda la Bundesliga.

Con apenas 1 año en la élite, el extremo marfileño ya “enamoró” a los grandes equipos de Europa, que si se lo quieren llevar en la siguiente temporada tendrán que gastar una buena cantidad de dinero. En Costa de Marfil juega como extremo izquierdo y apenas hizo su debut en octubre de 2025.

Yan Diomande la viene rompiendo con el Red Bull Leipzig en la Bundesliga. (Foto: GettyImages)

Yan Diomande está viviendo un crecimiento muy rápido en Europa, puesto que, apenas llegó a jugar en España en 2025 y desde entonces todo ha ido para arriba. El delantero se formó en Estados Unidos y es por eso que para él este Mundial también es muy especial.

Biografía y orígenes de Yan Diomande: ¿de dónde es, quiénes son sus padres y cuántos años tiene Yan Diomande?

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Lugar de nacimiento | Abidjan, Costa de Marfil.

| Abidjan, Costa de Marfil. Año de nacimiento | 2006.

| 2006. Edad actual | 19 años, en junio de 2026.

| 19 años, en junio de 2026. Formación juvenil | DME Academy de los Estados Unidos a los 15 años

| DME Academy de los Estados Unidos a los 15 años Salto a Europa | se dio a los 18 años a España en Enero de 2025.

Diomande podría ser la gran venta de este Mundial de 2026, puesto que, su equipo RB Leipzig pide por él más de 130 millones de euros. En su debut mundialista ante Ecuador, solo Moisés Caicedo (100 millones) tiene un valor más alto que él.

Estadísticas y presente en RB Leipzig

Club actual: RB Leipzig.

RB Leipzig. Temporada 2025/2026 la Bundesliga: 36 partidos, 13 goles y 10 asistencias en 2.724 minutos.

36 partidos, 13 goles y 10 asistencias en 2.724 minutos. Contrato: Tiene un acuerdo firmado con Leipzig hasta finales de la temporada 2030.

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Su gran rendimiento en esta temporada hizo que Diomande tenga como principales interesados a equipos protagonistas en Europa como PSG, Liverpool e incluso se lo ha vinculado con Real Madrid.

Diomande ya pasó por España donde vistió los colores del Leganes solo durante el primer semestre de 2025. En ese momento, había sido comprado por 1.5 millones y luego el Leipzig llegó, se interesó, y lo acabó pagando por más de 20 millones.

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El camino de Yan Diomande en la Selección de Costa de Marfil

El último partido de Diomande con la Selección de Costa de Marfil fue esa histórica victoria contra Francia en Francia, donde los ‘Elefantes’ se llevaron el partido con un marcador de 2 a 1. El extremo estuvo en cancha en un total de 67′ minutos.

Debut con la selección mayor: a los 18 años.

a los 18 años. Partidos con Costa de Marfil: 10

10 Goles con los ‘Elefantes’: 3

3 Desglose de presencias: 5 partidos en la Copa Africa, 3 amistosos, 2 de Eliminatorias.

5 partidos en la Copa Africa, 3 amistosos, 2 de Eliminatorias. Presencias en el camino mundialista: 2 partidos de clasificación a la Copa del Mundo.

2 partidos de clasificación a la Copa del Mundo. Copa Africa 2025: 5 partidos y 2 goles.

Con apenas 18 años, Diomande hacía su gran debut en la Selección de Costa de Marfil, el extremo se estrenó en la Copa Africa y lo hizo con un gol en la goleada histórica contra Seychelles. En ese momento, ya demostró que es la gran esperanza de fútbol que tiene el equipo africano.

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Diomande es una de las grandes figuras de Costa de Marfil. (Foto: Imago)

¿Qué rol tendrá Yan Diomande en el esquema de Emerse Faé?

El DT de Costa de Marfil, Emerse Faé, ya ha demostrado su gran apoyo al delantero y la confianza que tiene en él. Diomande es la gran arma de contraataque que tienen los ‘Elefantes’ y un auténtico puñal por la banda izquierda.

Ya en los partidos de preparación para el Mundial 2026, el entrenador lo utilizó siempre como extremo izquierdo y también carrilero por esa banda. Es su mejor posición y no se espera que el entrenador lo mueva y mucho menos para debutar contra Ecuador.

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Cotización, contrato y trayectoria reciente de Yan Diomande

Llegada a RB Leipzig: 16 de julio de 2025.

16 de julio de 2025. Contrato vigente: hasta el 30 de junio de 2030.

hasta el 30 de junio de 2030. Estatura: 1.80 m.

1.80 m. Perfil: izquierdo.

Ahora mismo, Yan Diomande tiene un valor de mercado de 90 millones de euros. El marfileño solo saldría por una venta superior a los 130 millones, que es lo que estaría pidiendo el Leipzig. De acuerdo a Transfermark, lo siguiente: Liverpool, PSG, Real Madrid, Bayern Múnich, Chelsea y Manchester United.

Diomande tiene un valor de 90 millones. (Captura de pantalla)

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Vida personal: Diomande usa a su padre para mejorar su contrato

En medio de los rumores de un posible fichaje por los grandes, Diomande fue tendencia en Europa por “coquetear” con dos grandes equipos como Liverpool y PSG. En ambas ocasiones, comentó que le gustaría jugar con esos clubes porque son los equipos de los cual su padre es hincha.

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