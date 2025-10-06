Ismael Rescalvo volvió a sumar una vergüenza con Barcelona SC en la LigaPro como local, después de ser goleado ante Independiente del Valle. El ‘Ídolo’ está muy lejos de los resultados esperados y los hinchas ya piden la contratación de este DT.

El entrenador español tiene 1 año más de contrato y por eso se ve difícil que renuncie a su cargo, sin embargo, no sería la primera vez que la directiva corte el contrato de un técnico con acuerdo para los siguientes años. Ya pasó con Holan y Diego López.

En medio de todos los rumores, el primer candidato que aparece en la órbita para reemplazar a Ismael Rescalvo es Fabián Bustos. La mayoría de hinchas de Barcelona SC lo pidieron en redes sociales y el DT ahora mismo está sin contrato y podría arreglar con cualquier club.

Bustos fue el último entrenador que sacó campeón a Barcelona SC en 2020 y por eso los hinchas piden su regreso, y es que aunque el juego de su equipo no era el “más vistoso”, el entrenador siempre dio resultados con sus equipos y alcanzó grandes instancias.

Ismael Rescalvo llegó a Barcelona SC con la gran desaprobación de la hinchada amarilla, ya que el DT había sumado grandes fracasos en Emelec y en todos los equipos que pasó después. No obstante, firmó más por convencimiento de la hinchada que de un proyecto.

Los números de Ismael Rescalvo en Barcelona SC

Al frente de Barcelona SC, Ismael Rescalvo ha dirigido un total de 16 partidos entre todas las competencias. Ganando 7 partidos, empatando 4 encuentros y perdiendo 5 partidos. El DT español es muy cuestionado desde su llegada pese a estar en el hexagonal final.

Los éxitos de Fabián Bustos en Barcelona SC

Como DT de Barcelona SC, Fabián Bustos fue campeón en el 2020, fue semifinalista de la Copa Libertadores 2021 y alcanzó una nueva final de campeonato que acabó perdiendo contra Aucas. Se fue en 2023 enfrentado con la hinchada amarilla.

