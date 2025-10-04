Cada vez falta menos para el Mundial 2026, ya se han revelado diferentes detalles de esta gran cita futbolística como las mascotas o el balón Trionda. Ahora se ha filtrado cuáles serían los horarios para ver los primeros partidos y se espera que sean hasta 4 por día.
Estos serían los horarios para ver los partidos del Mundial 2026
De acuerdo a la información de medios mexicanos, estos serían los horarios de los primeros 4 partidos en la fase de grupos de la próxima copa del Mundo:
|PARTIDOS
|USA
|MÉXICO
|COLOMBIA
|ECUADOR
|ARGENTINA
|1er Partido
|11H00
|10H00
|11H00
|11H00
|12H00
|2do Partido
|14H00
|13H00
|14H00
|14H00
|15H00
|3er Partido
|17H00
|16H00
|17H00
|17H00
|18H00
|4to Partido
|20H00
|19H00
|20H00
|20H00
|21H00
Se espera que la FIFA confirme los horarios en las próximas semanas en la previa de lo que será el sorteo del Mundial 2026. En diciembre se conocerá de manera oficial el fixture del la Copa del Mundo, para encontrar un nuevo campeón tras lo que fue Qatar 2022.
ver también
¿Lo venden a Real Madrid? En medio de todos los rumores, Chelsea una decisión final con Moisés Caicedo
Asimismo, en los meses de octubre y noviembre también aparecerán los primeros equipos clasificados desde Europa. Hasta el momento, todas las confederaciones ya tienen algunos clasificados a excepción de la UEFA, que empezó sus eliminatorias tarde por la Nations League.
ver también
James Rodríguez y Luis Díaz toman nota: Cristiano Ronaldo sería rival de la Selección Colombia antes del Mundial 2026
Los países ya clasificados al Mundial de 2026
Esta es la lista de completa, de los que hasta el momento, ya han clasificado al Mundial de 2026:
Canadá, México, Estados Unidos, Australia, RI de Irán, Uzbekistán, Jordania, República de Corea, Japón, Marruecos, Túnez, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Nueva Zelanda.
Encuesta¿Qué país crees que gane el Mundial 2026?
¿Qué país crees que gane el Mundial 2026?
YA VOTARON 0 PERSONAS