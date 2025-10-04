Cada vez falta menos para el Mundial 2026, ya se han revelado diferentes detalles de esta gran cita futbolística como las mascotas o el balón Trionda. Ahora se ha filtrado cuáles serían los horarios para ver los primeros partidos y se espera que sean hasta 4 por día.

Estos serían los horarios para ver los partidos del Mundial 2026

De acuerdo a la información de medios mexicanos, estos serían los horarios de los primeros 4 partidos en la fase de grupos de la próxima copa del Mundo:

PARTIDOS USA MÉXICO COLOMBIA ECUADOR ARGENTINA 1er Partido 11H00 10H00 11H00 11H00 12H00 2do Partido 14H00 13H00 14H00 14H00 15H00 3er Partido 17H00 16H00 17H00 17H00 18H00 4to Partido 20H00 19H00 20H00 20H00 21H00

Se espera que la FIFA confirme los horarios en las próximas semanas en la previa de lo que será el sorteo del Mundial 2026. En diciembre se conocerá de manera oficial el fixture del la Copa del Mundo, para encontrar un nuevo campeón tras lo que fue Qatar 2022.

ver también ¿Lo venden a Real Madrid? En medio de todos los rumores, Chelsea una decisión final con Moisés Caicedo

Asimismo, en los meses de octubre y noviembre también aparecerán los primeros equipos clasificados desde Europa. Hasta el momento, todas las confederaciones ya tienen algunos clasificados a excepción de la UEFA, que empezó sus eliminatorias tarde por la Nations League.

Publicidad

Publicidad

ver también James Rodríguez y Luis Díaz toman nota: Cristiano Ronaldo sería rival de la Selección Colombia antes del Mundial 2026

Los países ya clasificados al Mundial de 2026

Esta es la lista de completa, de los que hasta el momento, ya han clasificado al Mundial de 2026:

Canadá, México, Estados Unidos, Australia, RI de Irán, Uzbekistán, Jordania, República de Corea, Japón, Marruecos, Túnez, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Nueva Zelanda.