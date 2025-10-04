Es tendencia:
Estos serían los horarios para los primeros partidos del Mundial 2026

Estos serían los horarios para ver los primeros partidos del Mundial 2026 a jugarse en Estados Unidos, Canadá y México.

Por Jose Cedeño Mendoza

Cada vez falta menos para el Mundial 2026, ya se han revelado diferentes detalles de esta gran cita futbolística como las mascotas o el balón Trionda. Ahora se ha filtrado cuáles serían los horarios para ver los primeros partidos y se espera que sean hasta 4 por día.

Estos serían los horarios para ver los partidos del Mundial 2026

De acuerdo a la información de medios mexicanos, estos serían los horarios de los primeros 4 partidos en la fase de grupos de la próxima copa del Mundo:

PARTIDOSUSAMÉXICOCOLOMBIAECUADORARGENTINA
1er Partido11H0010H0011H0011H0012H00
2do Partido14H0013H0014H0014H0015H00
3er Partido17H0016H0017H0017H0018H00
4to Partido20H0019H0020H0020H0021H00

Se espera que la FIFA confirme los horarios en las próximas semanas en la previa de lo que será el sorteo del Mundial 2026. En diciembre se conocerá de manera oficial el fixture del la Copa del Mundo, para encontrar un nuevo campeón tras lo que fue Qatar 2022.

Asimismo, en los meses de octubre y noviembre también aparecerán los primeros equipos clasificados desde Europa. Hasta el momento, todas las confederaciones ya tienen algunos clasificados a excepción de la UEFA, que empezó sus eliminatorias tarde por la Nations League.

Los países ya clasificados al Mundial de 2026

Esta es la lista de completa, de los que hasta el momento, ya han clasificado al Mundial de 2026:

Canadá, México, Estados Unidos, Australia, RI de Irán, Uzbekistán, Jordania, República de Corea, Japón, Marruecos, Túnez, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Nueva Zelanda.

