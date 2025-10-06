Es tendencia:
Fueron goleados por Independiente del Valle y ahora se marcharán de Barcelona SC

Todos estos jugadores dejarían Barcelona SC para la temporada 2026 después de ser goleados.

Por Jose Cedeño Mendoza

Las salidas de Barcelona SC tras ser goleados
© Imago/ Edit BVLas salidas de Barcelona SC tras ser goleados

Barcelona SC recibió una dura goleada contra Independiente del Valle en la LigaPro y ahora varios jugadores podrían dejar el club, por rendimiento y también porque terminan su contrato. Se proyecta un cambio drástico para todo BSC de cara a 2026.

Entre los primeros nombres que se conocen dejarían Barcelona SC están: Felipe Caicedo, Gabriel Cortez, Mario Pineida, Jhonny Quiñónez, Joaquín Valiente, Ignacio De Arruabarrena, Brian Oyola, y también se especula fuertemente con el futuro de Rivero.

La mayoría de los jugadores que suenan para salir de Barcelona SC tienen contrato hasta finales de 2025, sin embargo, hay otros que basados en su rendimiento podría dejar el equipo como De Arruabarrena o Brian Oyola que tiene contrato hasta 2026.

Por otro lado, Octavio Rivero podría dejar Barcelona SC también buscando un equipo que le permita competir a un nivel más alto. El uruguayo es el mejor jugador del ‘Ídolo’ y ante Independiente del Valle se fue expulsado por una tarjeta roja de pura molestia del futbolista.

Octavio Rivero salió molesto del Monumental y ya lo ponen en otro club para el 2026

Octavio Rivero salió molesto del Monumental y ya lo ponen en otro club para el 2026

Asimismo, también se especula con otras salidas de jugadores que no han podido rendir como se esperaba como Joao Rojas, que ha estado lesionado desde mediados de 2024 y ha sido un aporte nulo para la temporada de Barcelona SC entre 2024 y 2025.

¿Lo venden a Real Madrid? En medio de todos los rumores, Chelsea una decisión final con Moisés Caicedo

¿Lo venden a Real Madrid? En medio de todos los rumores, Chelsea una decisión final con Moisés Caicedo

La tabla de posiciones de la LigaPro

La contundente goleada de IDV es para Barcelona SC prácticamente perder todo esperanza por pelear el campeonato. El ‘Ídolo’ ya se quedó a 13 puntos del puntero con 9 partidos aún por jugar.

jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
