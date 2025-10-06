Barcelona SC recibió una dura goleada contra Independiente del Valle en la LigaPro y ahora varios jugadores podrían dejar el club, por rendimiento y también porque terminan su contrato. Se proyecta un cambio drástico para todo BSC de cara a 2026.

Entre los primeros nombres que se conocen dejarían Barcelona SC están: Felipe Caicedo, Gabriel Cortez, Mario Pineida, Jhonny Quiñónez, Joaquín Valiente, Ignacio De Arruabarrena, Brian Oyola, y también se especula fuertemente con el futuro de Rivero.

La mayoría de los jugadores que suenan para salir de Barcelona SC tienen contrato hasta finales de 2025, sin embargo, hay otros que basados en su rendimiento podría dejar el equipo como De Arruabarrena o Brian Oyola que tiene contrato hasta 2026.

Por otro lado, Octavio Rivero podría dejar Barcelona SC también buscando un equipo que le permita competir a un nivel más alto. El uruguayo es el mejor jugador del ‘Ídolo’ y ante Independiente del Valle se fue expulsado por una tarjeta roja de pura molestia del futbolista.

Asimismo, también se especula con otras salidas de jugadores que no han podido rendir como se esperaba como Joao Rojas, que ha estado lesionado desde mediados de 2024 y ha sido un aporte nulo para la temporada de Barcelona SC entre 2024 y 2025.

La tabla de posiciones de la LigaPro

La contundente goleada de IDV es para Barcelona SC prácticamente perder todo esperanza por pelear el campeonato. El ‘Ídolo’ ya se quedó a 13 puntos del puntero con 9 partidos aún por jugar.