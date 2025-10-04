¿Se perdió el dinero? La insólita explicación de Emelec para no pagarle a Leandro Vega

Leandro Vega encendió todas las alarmas en Emelec, después de revelar que el club no le había pagado el dinero anunciado. El futbolista volvió a demandar en FIFA y ahora desde el club terminan dando la explicación más insólita de los últimos años.

En la Asamblea de Socios se explicó la crónica del caso y de acuerdo a la dirigencia de Emelec se había informado que Leandro Vega tenía una cuenta en un banco en Uruguay, a la cual se canceló el valor adeudado, pero el jugador no tenía movimientos en esa cuenta.

Entonces, desde el Bando de Uruguay se decidió devolver el dinero al Banco intermediario que usó Emelec, sin embargo, esto sería a una cuenta que ahora mismo el ‘Bombillo’ tiene bloqueada y no pudo usarla para sacar el dinero y finalmente pagarle al jugador.

Trascendió el rumor de que el dinero había “desaparecido”, sin embargo, esto parece no ser cierto y en realidad la situación económica del club llevó a que se bloquee este dinero y no poderlo usar. Leandro Vega ya no quiere negociar con la actual directiva.

Leandro Vega jugó en Emelec y ahora demanda por pagos pendientes. (Foto: API)

Ahora mismo, Emelec vuelve a tener los mismos problemas antes de la llegada de Guzmán. Problemas entre la directiva y los jugadores, deudas a varios ex futbolistas, demandas en la FIFA y problemas con entidades bancarias que podrían acarrear otro tipo de sanciones.

Emelec está nuevamente sancionado en la FIFA

Nuevamente, Emelec fue sancionado por la FIFA. El club tiene hasta 3 casos abiertos por deudas, los cuales, solo podrá terminar solucionando si le paga a los futbolistas que lo demandaron. A diferencia de 2024, no hay una sanción disciplinaria.

Los jugadores de Emelec reclaman pagos de hasta 8 meses

La actual plantilla de Emelec ya se levantó en “protesta” contra la directiva por las deudas que se vienen teniendo con ellos y reclaman pagos de sueldos de hasta 8 meses de atraso. Los futbolistas decidieron no concentrar para el partido de este fin de semana contra Deportivo Cuenca.

