La Selección de Ecuador jugará dos partidos amistosos en este mes de octubre contra Estados Unidos y la Selección de México. Para estos dos partidos, Beccacece ya reveló la lista de jugadores convocados de ‘La Tri’ y sorprende la ausencia de Moisés Caicedo.

El volante ecuatoriano no estará ante Estados Unidos y México, porque desde la Selección de Ecuador se prioriza que el jugador ecuatoriano pueda descansar. Desde Chelsea habían dicho que el futbolista estaba con algunas molestias físicas, aunque hoy jugó los 90 minutos.

Aunque era un rumor de último momento, Sebastián Beccacece finalmente terminó confirmando con esta lista que no iba a exponer a Moisés Caicedo. El volante de Chelsea lo ha jugado todo en esta temporada y este descanso lo aleja de una eventual lesión.

Por otro lado, en Premier League Moisés Caicedo también acaba de ser la gran figura del partido, ya que el ecuatoriano se terminó mandando un golazo desde afuera del área ante Liverpool. El volante tricolor terminó siendo la figura en una victoria clave.

ver también La Selección de Ecuador confirma su lista de convocados para jugar contra Estados Unidos y México

Los convocados de la Selecciión de Ecuador. (Foto: @LaTri)

Asimismo, Beccacece decidió no “exponer” a otros jugadores como Piero Hincapié y Gonzalo Plata. En el caso del central apenas está saliendo de una lesión, mientras que el extremo acusa varios partidos de sobrecarga y también se quiere evitar una lesión.

Publicidad

Publicidad

ver también Estos serían los horarios para los primeros partidos del Mundial 2026

Los partidos amistosos que jugará la Selección de Ecuador en octubre

La Selección de Ecuador jugará partidos amistosos contra Estados Unidos el 10 de octubre y luego contra México el 14 de octubre. Son partidos amistosos que sirven de preparación para el Mundial 2026. ‘La Tri’ también busca con estos partidos pelear el ingreso al Bombo 2.

Ecuador busca el bombo 2 para el Mundial 2026

La Selección de Ecuador jugará estos dos partidos amistosos buscando la posibilidad de sumar los puntos necesarios que le permitan entrar al Bombo 2 para el sorteo del Mundial 2026.

Encuesta¿Hace bien Beccacece en no convocar a Moisés Caicedo? ¿Hace bien Beccacece en no convocar a Moisés Caicedo? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad