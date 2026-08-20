Marcelo Weigandt es nuevo jugador de Liga de Quito y revelan el salario que cobrará el lateral en comparación a su etapa en Boca Juniors.

A falta de anuncio oficial, Marcelo Weigandt está a nada de ser nuevo refuerzo de Liga de Quito, y con esto el club ‘albo’ ficha a un lateral que pasó y fue campeón con Boca Juniors y el Inter Miami. La duda de los hinchas es si el equipo le pagará cifras similares a las que ganaba en estas ligas.

Según prensa local, Marcelo Weigandt pasará a ganar cerca de 22 mil dólares mensuales en Liga de Quito. Esto representa casi la mitad de lo que ganaba en Boca Juniors.

En el Inter Miami cobraba hasta 700 mil dólares al año según el Miami Herald, esto representa el triple de lo que cobraría en Liga de Quito. La decisión del defensor de jugar en Liga fue netamente deportiva.

Lleva cerca de dos meses sin minutos tras no entrar en planes del DT de Boca y en Liga de Quito sería el titular indiscutible. Su llegada se da en forma de préstamo con opción de compra al final.

Liga de Quito aún tiene pendiente fichar a un volante ofensivo y un defensor en el escenario de que Gian Franco Allala salga del equipo. Los refuerzos podrán ser habilitados para 4tos de Libertadores.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano y Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos.

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‘Chelo’ Weigandt fue campeón con el Inter Miami 2025. Foto: Getty

En resumen