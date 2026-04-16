Moisés Caicedo no pudo escapar de la irregularidad del Chelsea en esta temporada, el volante ecuatoriano tuvo buenos partidos y otros de flojo rendimiento. El flojo nivel del equipo generó rumores de que el ‘tricolor’ dudaba de su continuidad.

Este jueves disiparon dudas, para sorpresa de muchos, sobre dónde jugará el volante ecuatoriano. Moisés Caicedo está cerca de firmar su renovación con el Chelsea para varias temporadas más.

La información la dio el periodista César Luis Merlo para Studio Fútbol, quién señaló que las conversaciones están avanzadas en una negociación que arrancó ya hace meses.

El contrato del jugador está vigente hasta el 2031, sin embargo el Chelsea buscará extender el contrato del ecuatoriano hasta el 2036, mismo escenario que quiere con Enzo Fernández y Cole Palmer.

Se conoce que una de las condiciones que había puesto el entorno de Caicedo era un salario acorde a jugador de nivel mundial. Su salario actual es de 9 millones de euros al año y tendría un aumento superior a los 12 millones anuales.

Los clubes que sondearon a Moisés Caicedo

El ímpetu del Chelsea de renovar a Moisés Caicedo viene con el interés de gigantes de Europa por el ecuatoriano. Real Madrid y PSG estaban pensando ofertar más de 100 millones de euros.

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Moisés Caicedo campeón Conference League. Foto: Getty.

¿Dónde ver la Premier League?

La Premier League y los partidos de Moisés Caicedo y Piero Hincapié los puedes ver por Disney+.