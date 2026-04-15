Liga de Quito ganó pero los hinchas piden la salida de estos jugadores: “Mándenlo a la casa”

Liga de Quito ganó nuevamente por Copa Libertadores, sin embargo la victoria no apagó las críticas recientes sobre algunos jugadores. Los hinchas pidieron a Tiago Nunes la suplencia de tres jugadores el domingo.

Gabriel Villamil sigue con su nivel irregular y fue de los señalados del medio campo, esto pese a que otra vez fue estelarista durante los 90 minutos. En ataque, Rodney Redes y Alexander Alvarado disminuyeron el volumen de juego de Liga.

En el caso del paraguayo, su fichaje se hizo apenas hace pocos meses y extraoficialmente se conoce que fue por una cifra considerable. Alvarado sorprendió puesto que en LigaPro era de los pocos rescatables del mal arranque de la U.

El segundo tiempo el equipo cayó y los aficionados volvieron a sugerir un cambio de entrenador como solución. Si Tiago Nunes sigue sin sumar en el torneo ecuatoriano, su proceso podría acabar esta semana.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central.

Deyverson también empieza a ser exigido, con apenas 1 solo gol en Liga.

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Dónde ver Liga de Quito en la Copa Libertadores 2026 EN VIVO

Los partidos de Liga de Quito serán transmitidos por ESPN 2 y estará disponible vía streaming en Disney+ Premium.

En resumen