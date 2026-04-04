El ‘Tin’ Delgado regresa al fútbol ecuatoriano y será DT de campeón de LigaPro

Este sábado 4 de abril de 2026 se reveló que el histórico goleador del fútbol ecuatoriano y de la Selección de Ecuador, Agustín Delgado, comenzará su carrera como DT en el país. El ‘Tin’ asumirá el reto en un equipo que supo ser campeón de Ecuador.

En redes sociales, Olmedo anunció que el ‘Tin’ Delgado es su nuevo DT. El histórico asume tras la salida de Sixto Vizuete, que ahora se va a dirigir a The Strongest. El club de Riobamba buscará el ascenso a la Serie B en esta temporada, tras varios años en la “tercera” categoría.

El “Tin” Delgado estaba empezando su etapa como dirigente en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, pero ahora también lo hará como DT. Olmedo también arriesga, puesto que, buscará el ascenso con un entrenador debutante en este tipo de condiciones.

Olmedo supo ser campeón de Ecuador en el año 2000, siendo uno de los títulos más históricos y sorprendentes del fútbol ecuatoriano. El ‘Ciclón’ lleva varios años en el ascenso nacional de Ecuador, tras varios años de malas administraciones y malos momentos.

Olmedo anunció al ‘Tin’ Delgado como su DT. (Foto: Olmedo)

En su carrera como futbolista, el ‘Tin’ Delgado es uno de los jugadores más importantes de la historia del país. Fue el máximo goleador de la Selección de Ecuador, hasta que Enner Valencia lo superó. Además, forma parte de aquella generación que logró clasificar al primer Mundial de Ecuador.

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Las estadísticas del ‘Tin’ Delgado en la Selección de Ecuador

Como jugador de la Selección de Ecuador, el ‘Tin Delgado jugó un total de 73 partidos con la Selección de Ecuador, incluyendo dos Mundiales. El delantero también marcó 31 goles y es uno de los máximos goleadores en la historia de la Selección.

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