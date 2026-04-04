Chelsea viene siendo noticia en las últimas horas por la increíble sanción que le puso a Enzo Fernández por decir que Madrid era una ciudad que le gustaba. Hace poco también Moisés Caicedo no le cerró la puerta a Real Madrid para un futuro fichaje.

“¿Jugar en el Real Madrid? En el fútbol nunca se sabe” fueron las palabras de Moisés Caicedo a Diario AS. Desde Chelsea no se han referido a lo que el ecuatoriano dijo, pero sí lo dejaron en el banco de suplentes durante todo el partido de FA Cup.

Aunque la decisión se puede basar en cuidar al ecuatoriano, que viene de jugar los 180 minutos con Ecuador en la doble fecha FIFA, no deja de ser llamativo que Rosenior no le diera ni un minuto. Enzo Fernández no fue ni convocado para estar en el banco de suplentes.

Además de Moisés Caicedo, tampoco entró a la cancha Cucurella. El lateral español también durante la semana reveló que no rechazaría un llamado del FC Barcelona por un posible fichaje. Chelsea entra en una fase clave de la temporada, donde necesita a sus mejores jugadores.

Moisés Caicedo no jugó con Chelsea. (Foto: GettyImages)

A Chelsea ya solo le queda ganar la FA Cup y también pelear por entrar directo a la siguiente Champions League. Los ‘Blues’ hicieron tan mala temporada que a estas alturas del año, el club inglés no pelea ni por la Premier League ni por la Champions League.

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar el Chelsea?

El próximo domingo, 12 de abril de 2026, Chelsea volverá a jugar en la Premier League contra Manchester City. Este partido es clave en lo absoluto para que los ‘Blues’ sigan buscando la Champions League. Se espera que en este encuentro también juegue Moisés Caicedo.

Encuesta¿Se equivoca Chelsea con sus jugadores? ¿Se equivoca Chelsea con sus jugadores? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: