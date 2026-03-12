Es tendencia:
Bombazo: Juan Pablo Ruíz Gómez podría cambiar de club en LigaPro

El extremo Juan Pablo Ruíz Gómez dejaría Emelec por decisión de Vicente Sánchez pero podría quedarse en LigaPro para la siguiente temporada.

Por Gustavo Dávila

Juan Pablo Ruíz Gómez no entró en planes de Emelec por decisión de Vicente Sánchez, sin embargo su futuro no estaría lejos de Ecuador. Con sorpresa, dan a conocer que Ruíz Gómez podría quedarse en LigaPro.

En el programa Línea de 5 dieron a conocer que el argentino aún no finiquita su contrato con Emelec, esto en parte por la dificultad de encontrar un nuevo equipo para el jugador con los mercados ya cerrados en varios países.

Una de las alternativas que maneja Emelec es prestarlo o venderlo a otro club ecuatoriano. Ante los rumores, es poco probable que los grandes como Barcelona, Liga de Quito e Independiente del Valle lo fichen ya que no tienen necesidades deportivas en esa posición.

Una de las alternativas podría ser Guayaquil City o un posible regreso al Delfín SC de Manta. En Quito, Aucas sería uno de los equipos interesados en fichar al argentino.

La salida de Juan Pablo Ruíz Gómez podría abrir la posibilidad de un nuevo fichaje para Emelec en este mismo mercado. Hay críticas sobre un nuevo lateral y un volante de marca.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.

Juan Pablo Ruíz Gómez – Emelec

En resumen

  • Juan Pablo Ruíz Gómez no forma parte de la planificación deportiva de Vicente Sánchez en Emelec.
  • El club Aucas figura como uno de los equipos interesados en fichar al delantero argentino.
  • Emelec busca ceder o vender al jugador para liberar un cupo de refuerzo extranjero.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
