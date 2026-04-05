Los nombres que suenan para reemplazar a Vicente Sánchez en Emelec

Emelec volvió a perder en LigaPro, esta vez contra el Deportivo Cuenca y de local, ante esto vuelven los rumores de una posible salida de Vicente Sánchez. El DT está otra vez en el ojo de las críticas y empiezan a sonar nombres en medios de los posibles reemplazos.

Es conocedor del torneo local y en redes se viralizó como posibilidad Juan Pablo Buch. El colombiano pasó por Delfín y Técnico Universitario, hoy se encuentra en El Salvador.

El segundo es Lucas Pusineri, el DT argentino que se encuentra en Central Córdoba y que tuvo pasos por Argentina y Colombia. Finalmente Marcelo Zuleta, DT que pasó por Ecuador y sacó campeón a El Nacional de la Copa Ecuador, es el tercer candidato.

Vicente Sánchez por su parte también está en planes de otros equipos para mitad de temporada, hace semanas hubo rumores de que el América de México lo tiene como candidato.

En Emelec hay la presión de pelear el torneo ecuatoriano luego de los fichajes que la nueva directiva trajo. Los azules sanearon deudas y contrataron cerca de diez jugadores.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.

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Marcelo Zuleta – El Nacional.

En resumen