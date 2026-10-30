Jugador de Liga de Quito es acusado de ‘regalar’ el partido a U. Católica en Copa Ecuador

Liga de Quito empató 2-2 contra U. Católica y acusan a un jugador de cometer errores intencionales contra el equipo.

Liga de Quito empató sobre el final frente a Universidad Católica, pese a haber conseguido remontar el marcador en los últimos minutos. Sin embargo, el resultado dejó una fuerte polémica entre los aficionados quienes apuntaron contra uno de sus jugadores de cometer errores de manera intencional.

En redes sociales, varios hinchas señalaron a Ricardo Adé por el penal cometido en la última jugada del partido, tras agarrón en el área. Algunos aficionados incluso teorizaron que el defensor habría buscado perjudicar al entrenador Gustavo Álvarez, con comentarios como “le está haciendo la cama”.

La reacción de los aficionados estaría relacionada con las recientes declaraciones de Gustavo Álvarez, quien cuestionó públicamente la actitud de sus futbolistas y reclamó un mayor compromiso de todo el plantel. “La actitud no se negocia, fueron un equipo sin alma”.

“Lo mismo le hizo a Tiago Nunes”, “es imposible que estos errores sean sin intención”y “fin de ciclo clarísimo” fueron algunos de los comentarios publicados por los aficionados. Ricardo Adé volvió a tener críticas sostenidas desde el 2025.

El defensor haitiano tiene contrato vigente con Liga de Quito hasta el 2027, pero su rendimiento reciente también ha generado cuestionamientos entre los hinchas. Algunos incluso reprocharon a la dirigencia no haberlo vendido cuando tuvo la oportunidad tras sondeos de México y Brasil.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

Publicidad

¡AZARÍAS LONDOÑO IGUALÓ EL MARCADOR EN LA ÚLTIMA DEL PARTIDO!



De penal, el delantero de Universidad Católica puso el 2-2 contra Liga de Quito.#CopaEcuadorEnDSPORTS pic.twitter.com/UbAW9Qhi5T — DSPORTS Ecuador (@DSportsEC) October 30, 2026

Ricardo Adé – Liga de Quito. Foto: Getty.

En resumen

Final con escándalo en Copa Ecuador: Pese a haber remontado el marcador en los minutos finales, Liga de Quito empató 2-2 frente a Universidad Católica debido a un polémico penal sancionado en la última jugada tras un evidente agarrón en el área cometido por el zaguero Ricardo Adé.

Pese a haber remontado el marcador en los minutos finales, Liga de Quito empató 2-2 frente a Universidad Católica debido a un polémico penal sancionado en la última jugada tras un evidente agarrón en el área cometido por el zaguero Ricardo Adé. Graves acusaciones de ‘cama’ contra el DT: La afición alba estalló furiosa en redes sociales contra el defensor haitiano, señalándolo de cometer errores deliberados para perjudicar al técnico Gustavo Álvarez, quien recientemente había cuestionado con dureza la actitud del plantel calificándolos de “un equipo sin alma”.

La afición alba estalló furiosa en redes sociales contra el defensor haitiano, señalándolo de cometer errores deliberados para perjudicar al técnico Gustavo Álvarez, quien recientemente había cuestionado con dureza la actitud del plantel calificándolos de “un equipo sin alma”. Reclamos de fin de ciclo a la dirigencia: Los hinchas recordaron situaciones similares vividas bajo el mando de Tiago Nunes y exigieron la salida inmediata del central pese a tener contrato hasta 2027, reprochándole a la directiva no haber aceptado las ofertas que llegaron desde México y Brasil en mercados anteriores.