Emelec perdió y los hinchas explotan contra estos jugadores: “Váyanse ya”

Emelec sigue sin levantar cabeza en el torneo local, los azules perdieron contra Aucas, siguen en la liguilla de descenso de LigaPro y los hinchas piden la suplencia de varios jugadores para los siguientes partidos.

El primero es Gonzalo Napoli, el volante llegó como refuerzo y pese a las oportunidades no ha sobresalido en el torneo, en el encuentro de hoy incluso se fue expulsado.

Llegó incluso con el riesgo de un conflicto legal y por pedido expreso de Vicente Sánchez, sin embargo José Neris también fue criticado por varios hinchas en redes sociales.

Finalmente pese a ser uno de los más constantes en los partidos jugados, otra vez Romario Caicedo es de los más criticados en defensa. El lateral pudo incluso salir en el mercado de fichajes pasado.

En el cuerpo técnico también se acaba la paciencia y Vicente Sánchez podría estar viviendo sus últimos partidos como DT de Emelec. Muchos incluso señalaban que era preferible la permanencia de Guillermo Duró.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.

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Vicente Sánchez – Emelec.

En resumen