Incertidumbre con el futuro de Kendry Páez: ¿se va de River Plate?

Chelsea es dueño del pase de Kendry Páez y hay una gran incertidumbre sobre cuál sería su futuro para después del Mundial 2026.

Kendry Páez no tuvo el semestre esperado con River Plate en esta temporada. El jugador ecuatoriano llegó prestado por Chelsea y aunque pudo jugar en el 50% de los partidos de este semestre, ahora mismo no hay certezas con su futuro en Argentina.

De acuerdo a la información de Diario Olé, River podría terminar el préstamo de Kendry Páez y el jugador ecuatoriano acabaría regresando a Chelsea que es dueño de su pase. No obstante, aún no hay nada confirmado sobre los planes a futuro del ecuatoriano.

No sería la primera vez que Chelsea interrumpe un préstamo de Kendry Páez, ya lo hizo en esta temporada cuando decidió sacarlo del Racing de Estrasburgo, justamente para mandarlo a River. Desde Inglaterra, Ben Jacobs aclara que las reuniones para el futuro del ecuatoriano tendrán lugar la siguiente semana. Se puede cortar el préstamo.

Por lo cual, hay grandes dudas sobre el futuro de Kendry Páez y es una incertidumbre si River termina la cesión o no. En la final del pasado fin de semana, Páez apenas tuvo un puñado de minutos sobre el final, ya con su equipo perdiendo.

Kendry Páez no ha tenido los minutos esperados en River Plate. (Foto: GettyImages)

Ya hace poco se confirmaba que Xabi Alonso, nuevo DT de Chelsea, había decidido pedir un informe sobre Kendry Páez y su rendimiento en River. Puede que lleguen nuevas ofertas después del Mundial, puesto que, el jugador será convocado por Beccacece.

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Los números de Kendry Páez en esta temporada

En este semestre con River Plate, Kendry Páez ha jugado un total de 14 partidos entre todas las competencias. Marcando 1 gol y dando 1 asistencia. Ha sumado en cancha más de 400′ minutos, pero con Coudet perdió el protagonismo que tuvo con Gallardo.

El contrato de Kendry Páez con Chelsea

La ‘Joya’ ecuatoriana tiene contrato con Chelsea hasta finales de 2033. Por lo cual, el equipo de Londres es el dueño absoluto de su futuro y decidirán si lo venden o no, o si lo vuelven a ceder.

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En síntesis:

River Plate evalúa terminar anticipadamente el préstamo de Kendry Páez para devolverlo al Chelsea.

evalúa terminar anticipadamente el préstamo de para devolverlo al Chelsea. Kendry Páez disputó 14 partidos , anotó 1 gol y dio 1 asistencia este semestre argentino.

disputó , anotó 1 gol y dio 1 asistencia este semestre argentino. El futbolista ecuatoriano tiene un contrato vigente con el Chelsea hasta finales de 2033.