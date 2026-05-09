Barcelona SC buscaría el fichaje de este jugador ecuatoriano para la segunda parte del campeonato.

Barcelona SC volvió a perder puntos en la LigaPro y ya está a 11 puntos de Independiente del Valle. Sin embargo, en medio del mal momento, los amarillos estarían muy interesados en hacerse con el fichaje de otro jugador del campeonato ecuatoriano.

Diferentes reportes ponen a Barcelona SC muy interesado en el fichaje de Junior Ayoví. El jugador de Guayaquil City es un extremo que viene destacando en el fútbol ecuatoriano y es justamente alternativas por las bandas lo que le falta al equipo amarillo.

Ayoví ha destacado en ataque del City y viene dando grandes asistencias en diferentes partidos, además es ecuatoriano y por eso Barcelona SC no tendría que lidiar con el reglamento y el cambio de extranjeros. Además, el jugador confesó, hace poco, ser hincha del club.

En caso de que las negociaciones “se calienten”, Barcelona SC podría quedarse con Ayoví para la segunda mitad del campeonato, cuando se vuelve a abrir el mercado de pases de la LigaPro. El ‘Ídolo’ también buscaría fichajes en el extranjero.

APUNTE, DISPARE Y BOOOOOM ☄️



En menos de 10 minutos @IDV_EC pasa adelante 1-0 en el marcador con un tremendo zapatazo de Pata.#LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳 pic.twitter.com/IAPinSdodo — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) May 10, 2026

Los números de Junior Ayoví en esta temporada

En esta temporada con la camiseta de Guayaquil City, Junior Ayoví ha jugado un total de 13 partidos entre todas las competencias, no ha marcado goles aún, pero ya lleva 4 asistencias. Además, su estado físico es tan bueno y alto que el delantero lleva en cancha más de 1.700 minutos.

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La tabla de posiciones de la LigaPro

Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro, tras la victoria de IDV ante Barcelona SC:

Encuesta¿Barcelona SC debe fichar a Junior Ayoví? ¿Barcelona SC debe fichar a Junior Ayoví? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: