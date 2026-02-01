Es tendencia:
Emelec

Emelec va por el regreso de dos favoritos de los hinchas

La lista de Jiménez y Noboa siguen buscando refuerzos y van por dos jugadores que fueron campeones con Emelec.

Por Gustavo Dávila

Emelec sigue trabajando en refuerzos y ahora con más seguridad ya que la lista de José David Jiménez y Christian Noboa es virtualmente la ganadora de las elecciones del club. Este domingo ponen a dos de los favoritos de los hinchas de regreso al club.

Aníbal Leguizamón y Ángel Mena son opciones a jugar en Emelec para el próximo año. En el caso del defensor central argentino tiene la ventaja de que llegaría como agente libre.

Leguizamón estuvo varios años en el club y era titular en la zaga, además de haber tenido el gesto de aceptar las condiciones del equipo para cancelarle sus valores pendientes.

Ángel Mena sigue en Orense SC con un contrato hasta final del presente año pero con la nueva directiva el tetracampeón con Emelec podría regresar para una última etapa en los azules.

Lo inicial para Jiménez y Noboa será levantar las suspensiones FIFA que les impiden fichar y registrar nuevos contratos. Luego de eso se esperan cerca de seis refuerzos, además de un cambio de DT con la salida de Guillermo Duró por Vicente Sánchez.

Las salidas que tendrá Emelec confirmadas

Son más de 15 salidas las que Emelec sufre para esta nueva temporada, los jugadores que se fueron son: Dixon Vera, Alexander González, Alfonso Barco, Luis Caicedo, Maicon Solis, Marcelo Meli, Roberto Garcés, Jackson Rodríguez, Christian Cueva.

En resumen

  • Aníbal Leguizamón y Ángel Mena son las opciones de refuerzo para Emelec en 2026.
  • La lista de José David Jiménez y Christian Noboa resultó virtualmente ganadora de las elecciones.
  • El defensor Leguizamón llegaría al club en condición de agente libre para la temporada.
Gustavo Dávila
