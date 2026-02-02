Ganó la LigaPro y la Copa Sudamericana: Este sería el nuevo defensa de Emelec

Emelec ya se mueve en el mercado de fichajes y ahora se confirma que todo estaría listo para que el club fiche a un nuevo central para la temporada 2026. El club azul se interesó en un defensa que lo ganó todo con Independiente del Valle y su llegada estaría muy cerca.

Anthony Landázuri está cada vez más cerca de ser nuevo jugador de Emelec para la temporada 2026, de acuerdo a la revelación de Gabriel Solorzano. El central ecuatoriano está en España, jugando en Tenerife, pero su llegada a Ecuador está muy avanzada.

La directiva comandada por José Giménez y Cristhian Noboa estaría negociando con el central ecuatoriano para su nuevo fichaje. Por lo cual, el central ve con buenos ojos regresar a la LigaPro y volver a estar en la órbita de la Selección de Ecuador.

Landázuri fue uno de los mejores centrales que emergió en el fútbol ecuatoriano hace pocos años. No obstante, su decisión de ir a jugar en la segunda de España lo terminó alejando de los principales radares. En el Tenerife se ha ganado un lugar como titular.

Landazuri era titular en IDV. (Foto: GettyImages)

Emelec tiene que empezar a pagar las “deudas” que tiene en FIFA para poder inscribir a sus nuevos jugadores, y esto parece algo muy viable con la nueva directiva. El club se estaría moviendo por más fichajes en el mercado para reforzar una plantilla “muy débil”.

Los números de Anthony Landázuri en esta temporada

En lo que va de temporada, Landázuri ha jugado un total de 21 partidos entre todas las competencias. Suma en cancha poco más de 1.868 minutos. Ha marcado 1 gol y no ha dado asistencias. Lleva una buena cantidad de minutos en su inicio en Europa.

La oferta que Emelec haría por Landázuri

Emelec buscaría una cesión con opción de compra para esta temporada. Landázuri de 28 años tiene contrato hasta mediados de 2027, por lo cual, se haría difícil que el ‘Bombillo’ lo pueda conseguir libre. Tendrá que poner una suma de dinero por él.

