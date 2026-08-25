Emelec volvió a perder y ya empiezan a sonar candidatos al nuevo DT

Emelec volvió a perder, lleva varias semanas sin poder levantar y ya hay rumores de un nuevo DT en lugar de Christian Nasuti

Emelec volvió a perder en LigaPro y volvió a dejar una imagen que enojó a varios de sus hinchas, desde la prensa revelan que la directiva ya piensa en el cambio de entrenador. Desde los medios empiezan a apuntar algunos entrenadores que suenan como reemplazo para Christian Nasuti.

El primero, y que sonó con fuerza hace pocos meses es Alfredo Arias, el uruguayo bicampeón con Junior vive un mal presente en Colombia y en caso de que salga, Emelec tendría vía libre para su llegada.

El segundo, con sorpresa es Guillermo Duró, el DT argentino que ya estuvo en Emelec este mismo año. Al entrenador se le reconoce mejores resultados con una plantilla menos recursiva.

Pablo Repetto también fue opción pero está firme en el cargo en Independiente Santa Fe. Dentro del mercado local, Juan Carlos León fue contactado antes de su llegada a Delfín SC.

La salida de Christian Nasuti no tendría una cifra altísima de despido puesto que le quedan cerca de cuatro meses de contrato. Nasuti arrancó como interino y de DT de juveniles este año.

El puesto de Emelec en la LigaPro

Ahora mismo, Emelec se encuentra en puestos de descenso en el fútbol ecuatoriano, pese a todos los fichajes que hizo. El ‘Bombillo’ solo está a 5 unidades de caer en lugares de perder la categoría y es por eso la urgencia de fichar jugadores.

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