Insólito: jugadores de este equipo de LigaPro piden la salida de su técnico

Los jugadores de este equipo de LigaPro pidieron oficialmente que su entrenador sea despedido.

Este lunes 7 de septiembre de 2026 se reveló que los jugadores de un equipo de la LigaPro pidieron oficialmente que este entrenador sea despedido para lo que queda del torneo. Es una decisión totalmente sorpresiva, porque el DT acaba de llegar al club.

Según la información revelada por Radio Centro de Ambato trascendió que los jugadores de Técnico Universitario le han pedido a la directiva que Ismael Blanco sea despedido. El entrenador apenas llegó hace un par de semanas, pero los jugadores no lo quieren.

Ya la contratación de Ismael Blanco había sido sorpresiva, puesto que, el DT argentino no tiene nada de experiencia y ahora mismo llega a un equipo que pelea el descenso. Blanco venía ofreciéndose a varios equipos de Ecuador, pero prácticamente no durará en el banquillo.

El ex jugador de Barcelona SC venía “ofreciendo” su servicio a varios equipos del fútbol ecuatoriano y siempre se mostró abierto a la posibilidad de ser entrenador de algún club en Ecuador. No obstante, nunca terminaba de convencer por su poca experiencia como técnico.

Ismael Blanco dejaría Técnico Universitario por perdido de los jugadores. (Foto: Imago)

Las siguientes horas serán claves para que Técnico Universitario anuncie su decisión sobre el DT. Un cambio a estas alturas también es muy complicado, porque el club está peleando por no descender y le queda poco margen de error si cambia de DT.

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Los números de Ismael Blanco como DT en Técnico

Como entrenador de Técnico Universitario, Ismael Blanco ha dirigido ya un total de 4 partidos, con 3 derrotas y una sola victoria. No obstante, los jugadores no están conformes con su idea y buscarían que el entrenador deje el club en las siguientes horas.

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