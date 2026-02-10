En medio de la grave crisis: La contundente decisión de Barcelona SC con sus fichajes

Barcelona SC tuvo un mercado de fichajes muy interesante con varias contrataciones que sorprendieron a sus hinchas. Ahora en medio de una crisis institucional que obligó a cambiar a su presidente, el club tomó una decisión que impacta a todos.

Los amarillos decidieron dar por finalizado su mercado de fichajes con las dos recientes incorporaciones. Por lo cual, ‘Tito’ Villalba y Luis Cano son las últimas dos incorporaciones del equipo amarillo. El club no volvería al mercado, de acuerdo a lo que reveló Juan Francisco Rueda.

Además, Barcelona SC ya está cumpliendo con los pagos que tenía que hacer en FIFA para poder inscribir a sus jugadores. Por lo cual, los futbolistas que llegaron al club amarillo ya están habilitados para jugar en esta temporada y el equipo no tendría problemas de este tipo.

A diferencia de los últimos años, este mercado de fichajes para Barcelona SC fue más “austero”. El club decidió no hacer grandes fichajes apuntando a cuidar su economía y reducir una deuda gigante. La plantilla estaría cerrada para César Farías en esta temporada.

Con esta plantilla, Barcelona SC tendrá un primer examen, que casi define toda su temporada. Puesto que, tendrán que enfrentar a Argentinos Juniors por la Fase 2 de clasificación de la Copa Libertadores, si llegan a perder se quedan fuera de todos los torneos CONMEBOL para 2026.

Los fichajes de Barcelona SC

En esta temporada, Barcelona SC ha fichado a los siguientes jugadores: Jonnathan Mina, Héctor Villalba, Jonathan Perlaza, Tomás Martínez, José Gabriel Cevallos, Carlos Montaño, Javier Báez, Jordan Medina, Matías Lugo, Sergio Núñez, Milton Céliz, Darío Benedetto, ‘Tito’ Villalba y Luis Cano.

En síntesis:

Héctor Villalba y Luis Cano son las últimas incorporaciones de Barcelona SC para 2026.

y son las últimas incorporaciones de Barcelona SC para 2026. El club inscribió a sus fichajes tras cumplir con los pagos pendientes ante la FIFA .

. Barcelona SC enfrentará a Argentinos Juniors en la Fase 2 de la Copa Libertadores.

