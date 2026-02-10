Es tendencia:
logotipo del encabezado
Barcelona SC

En medio de la grave crisis: La contundente decisión de Barcelona SC con sus fichajes

Llegaron dos fichajes y ahora en medio de una crisis institucional, el club amarillo tomó esta decisión.

Por Jose Cedeño Mendoza

Sigue a Bolavip en Google!
La decisión de Barcelona SC en medio de la crisis
© Imago/ Edit BVLa decisión de Barcelona SC en medio de la crisis

Barcelona SC tuvo un mercado de fichajes muy interesante con varias contrataciones que sorprendieron a sus hinchas. Ahora en medio de una crisis institucional que obligó a cambiar a su presidente, el club tomó una decisión que impacta a todos.

Los amarillos decidieron dar por finalizado su mercado de fichajes con las dos recientes incorporaciones. Por lo cual, ‘Tito’ Villalba y Luis Cano son las últimas dos incorporaciones del equipo amarillo. El club no volvería al mercado, de acuerdo a lo que reveló Juan Francisco Rueda.

Además, Barcelona SC ya está cumpliendo con los pagos que tenía que hacer en FIFA para poder inscribir a sus jugadores. Por lo cual, los futbolistas que llegaron al club amarillo ya están habilitados para jugar en esta temporada y el equipo no tendría problemas de este tipo.

A diferencia de los últimos años, este mercado de fichajes para Barcelona SC fue más “austero”. El club decidió no hacer grandes fichajes apuntando a cuidar su economía y reducir una deuda gigante. La plantilla estaría cerrada para César Farías en esta temporada.

Tweet placeholder

Con esta plantilla, Barcelona SC tendrá un primer examen, que casi define toda su temporada. Puesto que, tendrán que enfrentar a Argentinos Juniors por la Fase 2 de clasificación de la Copa Libertadores, si llegan a perder se quedan fuera de todos los torneos CONMEBOL para 2026.

Publicidad

Los fichajes de Barcelona SC

Brilló en la LigaPro y se convierte en el primer fichaje de Vicente Sánchez en Emelec

ver también

Brilló en la LigaPro y se convierte en el primer fichaje de Vicente Sánchez en Emelec

En esta temporada, Barcelona SC ha fichado a los siguientes jugadores: Jonnathan Mina, Héctor Villalba, Jonathan Perlaza, Tomás Martínez, José Gabriel Cevallos, Carlos Montaño, Javier Báez, Jordan Medina, Matías Lugo, Sergio Núñez, Milton Céliz, Darío Benedetto, ‘Tito’ Villalba y Luis Cano.

Encuesta

¿Cómo calificas el mercado de Barcelona SC?

Ya votaron 0 personas

En síntesis:

  • Héctor Villalba y Luis Cano son las últimas incorporaciones de Barcelona SC para 2026.
  • El club inscribió a sus fichajes tras cumplir con los pagos pendientes ante la FIFA.
  • Barcelona SC enfrentará a Argentinos Juniors en la Fase 2 de la Copa Libertadores.
Publicidad
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Lo pusieron en Emelec y así respondieron desde el entorno de Leonardo Campana
Fútbol de Ecuador

Lo pusieron en Emelec y así respondieron desde el entorno de Leonardo Campana

VIDEO | El viral gesto de Moisés Caicedo después de que Cole Palmer fallara un gol debajo del arco
Fútbol de Ecuador

VIDEO | El viral gesto de Moisés Caicedo después de que Cole Palmer fallara un gol debajo del arco

Era el sueño de los hinchas, pero Jefferson Intriago no sería jugador de Liga de Quito por este motivo
Fútbol de Ecuador

Era el sueño de los hinchas, pero Jefferson Intriago no sería jugador de Liga de Quito por este motivo

Toda Colombia preocupada por lesión de Yerry Mina: “Es algo crónico”
Fútbol de Colombia

Toda Colombia preocupada por lesión de Yerry Mina: “Es algo crónico”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo