Gonzalo Plata sigue sin definir su futuro para la siguiente temporada, y ante las ofertas de varios equipos de Europa, se conoce la decisión del Flamengo. El campeón de Libertadores no se cierra a venderlo pero le ponen precio de crack.

Según el periodista Alexander Viera de BOLAVIP desde Brasil, Flamengo pide 30 millones de dólares para venderlo. Esto es un incremento de cerca de 10 millones de dólares de su cotización anterior.

Desde la Premier League y la liga italiana han existido sondeos y ante esto el campeón brasileño ya pone cifras. Su altísimo valor va de la mano con la proyección que creen que Plata tiene.

No han trascendido los interesados pero el año anterior se hablaba del Leeds United, Valencia de España, Napoli de Italia entre otros. Flamengo también quiere esperar a ver el Mundial que hará Plata con la Selección de Ecuador.

En poco más de una temporada, Gonzalo Plata ha ganado el Brasileirao, la Copa Brasil, la Supercopa de Brasil, la Copa Libertadores y los torneos continentales de la Intercontinental.

El valor de mercado de Gonzalo Plata

Actualmente, Gonzalo Plata tiene un valor de mercado de 8 millones de euros, de acuerdo a Transfermark. No obstante, al firmar un contrato hasta 2029 y con un Mundial muy cerca, Flamengo solo lo dejaría salir si es por 30 millones o más. La Premier lo sigue de cerca.

Publicidad

Publicidad

ver también Hinchas de River Plate cuestionan la última decisión de Marcelo Gallardo con Kendry Páez

Gonzalo Plata – Selección de Ecuador. Foto: Getty.

En resumen