VIDEO | Pide Mundial: Leonardo Campana marca un nuevo doblete con el New England

El delantero ecuatoriano Leonardo Campana es otro de los jugadores que quiere ir al Mundial 2026 con la Selección de Ecuador, y por eso viene aprovechando los minutos que le da su club. El delantero viene de anotar un doblete de goles en un amistoso de preparación.

El New England Revolution enfrentó al Hartord FC de la Championship de Estados Unidos, la victoria fue para el club de la MLS por 6-0. El ecuatoriano anotó un doblete y fue titular.

El primer gol fue tras un pase filtrado que el ex Inter Miami definió ante la salida del arquero con un toque con el exterior, el segundo fue un cabezazo preciso al ángulo.

La MLS se encuentra en vacaciones pero los clubes trabajan para llegar de la mejor forma posible. Campana pinta para repetir nuevamente ser titular en el equipo.

En la MLS, Leonardo Campana gana un salario de 1.3 millones de dólares, siendo el ecuatoriano mejor pagado en esta Liga. Por lo cual, su transferencia a Ecuador, no solo para Emelec sino para cualquier equipo de la LigaPro, es prácticamente imposible.

El contrato de Campana en la MLS

Leonardo Campana tiene contrato en la MLS hasta finales de la temporada 2027. El ex jugador de Barcelona SC apunta a dar un paso gigante en su carrera tras terminar este acuerdo y mudarse a jugar en Europa, donde no pudo tener grandes oportunidades.

