Es tendencia:
logotipo del encabezado
Leonardo Campana

VIDEO | Pide Mundial: Leonardo Campana marca un nuevo doblete con el New England

El delantero ecuatoriano Leonardo Campana sigue marcando goles con el New England Revolution a vísperas del Mundial.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
VIDEO | Pide Mundial: Leonardo Campana marca un nuevo doblete con el New England Foto: Getty
VIDEO | Pide Mundial: Leonardo Campana marca un nuevo doblete con el New England Foto: Getty

El delantero ecuatoriano Leonardo Campana es otro de los jugadores que quiere ir al Mundial 2026 con la Selección de Ecuador, y por eso viene aprovechando los minutos que le da su club. El delantero viene de anotar un doblete de goles en un amistoso de preparación.

El New England Revolution enfrentó al Hartord FC de la Championship de Estados Unidos, la victoria fue para el club de la MLS por 6-0. El ecuatoriano anotó un doblete y fue titular.

El primer gol fue tras un pase filtrado que el ex Inter Miami definió ante la salida del arquero con un toque con el exterior, el segundo fue un cabezazo preciso al ángulo.

La MLS se encuentra en vacaciones pero los clubes trabajan para llegar de la mejor forma posible. Campana pinta para repetir nuevamente ser titular en el equipo.

En la MLS, Leonardo Campana gana un salario de 1.3 millones de dólares, siendo el ecuatoriano mejor pagado en esta Liga. Por lo cual, su transferencia a Ecuador, no solo para Emelec sino para cualquier equipo de la LigaPro, es prácticamente imposible.

Tweet placeholder
Publicidad

El contrato de Campana en la MLS

Gonzalo Plata recibió ofertas y esto hará Flamengo

ver también

Gonzalo Plata recibió ofertas y esto hará Flamengo

Leonardo Campana tiene contrato en la MLS hasta finales de la temporada 2027. El ex jugador de Barcelona SC apunta a dar un paso gigante en su carrera tras terminar este acuerdo y mudarse a jugar en Europa, donde no pudo tener grandes oportunidades.

En resumen

  • Leonardo Campana anotó dos goles en la victoria 6-0 del New England Revolution.
  • El delantero ecuatoriano percibe un salario anual de 1.3 millones de dólares en la MLS.
  • Campana fue titular en el amistoso de pretemporada frente al Hartford FC.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
Lee también
El giro inesperado que haría la FIFA para el partido inaugural del Mundial 2026
FIFA

El giro inesperado que haría la FIFA para el partido inaugural del Mundial 2026

Lo que dijo la prensa de Países Bajos sobre la Selección de Ecuador ¿nos subestiman?
Fútbol de Ecuador

Lo que dijo la prensa de Países Bajos sobre la Selección de Ecuador ¿nos subestiman?

El entrenador que sería nuevo candidato a dirigir a la Selección de Ecuador
Fútbol de Ecuador

El entrenador que sería nuevo candidato a dirigir a la Selección de Ecuador

Gonzalo Plata recibió ofertas y esto hará Flamengo
Fútbol de Ecuador

Gonzalo Plata recibió ofertas y esto hará Flamengo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo