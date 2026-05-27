Todo Ecuador consternado: revelan la “gran mentira” del fichaje de Allen Obando por Atlético de Madrid

Aunque Barcelona SC comunicó que Allen Obando fue transferido a grupo Atlético de Madrid, esto no ha sido así.

Allen Obando es la gran noticia en el mundo Barcelona SC en los últimos días, después de que se revelara que el joven delantero acabó demandando al club amarillo. Cuando se fue a la MLS, el club había comunicado que el jugador fue transferido al grupo Atlético de Madrid, pero esto no fue verdad.

El abogado de Allen Obando, Christian Morales Arcos, confirmó a Teradeportes, que Allen Obando nunca fue transferido al Atlético de Madrid, y en realidad siempre fue una operación entre el Inter Miami y Barcelona SC. El jugador estuvo en la MLS durante 2025.

“En base a los documentos que hemos obtenido directamente de la FIFA, efectivamente la transferencia se hizo de Barcelona SC a la MLS, que es quien centraliza las transferencias de los clubes que pertenecen a la US Soccer, en este caso al Inter Miami. En los documentos que hemos recopilado no constan otros equipos”, comentó el abogado.

Por lo cual, se descarta totalmente que Obando pertenezca al grupo Atlético de Madrid. El jugador está reclamando el 15% de lo que le corresponde de su transferencia. Un 10% que Barcelona SC le concedió en su contrato de trabajo y sueldo, primas y bonos que le adeudaban. También reveló el abogado.

También Christian Morales Arcos comentó que Barcelona SC en 2025 cedió sin costo a Allen Obando y luego en este 2026 se ejecutó la opción de compra, por lo cual, el jugador pertenecería ahora al Inter Miami. Ahora el jugador está cedido en Croacia jugando con el NK Istra.

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Los números de Allen Obando en el Inter Miami

Con la camiseta del Inter Miami, Allen Obando apenas jugó 7 partidos en todo 2025. El goleador nunca se pudo acoplar al ritmo del equipo de la MLS. Apenas pudo marcar 1 gol y no dio asistencias. En cancha sumó más de 150 minutos en toda una temporada.

Allen Obando sonó para la LigaPro

En medio de los rumores, Allen Obando también estuvo sonando para un regreso a la LigaPro y jugar con Emelec. No obstante, el fichaje no se pudo cuadrar y el delantero también optó por seguir jugando afuera.

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En síntesis:

Allen Obando demandó a Barcelona SC para reclamar el 15% correspondiente a su transferencia internacional.

demandó a para reclamar el correspondiente a su transferencia internacional. El abogado del jugador confirmó que la venta fue al Inter Miami y no al Atlético de Madrid.

y no al Atlético de Madrid. Allen Obando juega actualmente cedido en el NK Istra de Croacia tras su paso por la MLS.