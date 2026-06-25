En pleno Mundial 2026: Emelec tiene un nuevo delantero extranjero

Emelec sorprende a todos y tiene un nuevo fichaje en la LigaPro. El ‘Bombillo’ estuvo rápido en el mercado de fichajes y se quedó con un nuevo delantero extranjero para este segundo semestre. El ‘Bombillo’ estuvo trabajando en silencio para quedarse con este jugador.
De acuerdo a la información de Uriel Lugt, Emelec llegó a un acuerdo para fichar al delantero extranjero Teodoro Sebastián Arce de Paraguay. El futbolista juega de extremo y de enganche y es la primera contratación de Cristian Nasuti como entrenador en el ‘Bombillo’.
El club estaba buscando fichar a un extremo extranjero que le ayude a pelear en el segundo semestre y también un jugador que cumpla con funciones por el carril central. Arce cumple con las dos funciones y por eso podrá ser titular en el ‘Bombillo’.
Con este fichaje extranjero, también el club deberá trabajar en las siguientes horas en la salida de un jugador foráneo de los 8 que ya tiene en su plantilla. El equipo ‘Eléctrico’ ahora mismo tiene ya lleno sus cupos de jugadores extranjeros.
El nuevo fichaje de Emelec. (Foto: Captura de pantalla)
Emelec está en un mejor momento a diferencia de cómo estaba en 2025 y 2024, por lo cual, puede fichar a nuevos jugadores, extranjeros muchos de ellos. Ahora mismo el ‘Bombillo’ no pelea descenso y es más candidato a pelear por los primeros lugares.
Los números de Teodoro Sebastián Arce en 2025
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En la temporada 2025 estuvo jugando en su natal Paraguay con Club General Caballero, donde disputó un total de 40 partidos entre todas las competencias. Marcando 10 goles y dando 7 asistencias. Números que aumentan la expectativa de su fichaje.
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Datos clave:
- Emelec cerró el fichaje del extremo y enganche paraguayo Teodoro Sebastián Arce.
- El futbolista llega bajo la gestión de Cristian Nasuti como director técnico del club “Eléctrico”.
- En la temporada 2025, el atacante paraguayo militó en General Caballero, donde registró 10 goles y 7 asistencias en 40 partidos.