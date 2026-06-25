En pleno Mundial 2026: Emelec tiene un nuevo delantero extranjero

Emelec ya tiene un nuevo fichaje extranjero con el que sorprende a todos en la LigaPro.

Emelec sorprende a todos y tiene un nuevo fichaje en la LigaPro. El ‘Bombillo’ estuvo rápido en el mercado de fichajes y se quedó con un nuevo delantero extranjero para este segundo semestre. El ‘Bombillo’ estuvo trabajando en silencio para quedarse con este jugador.

De acuerdo a la información de Uriel Lugt, Emelec llegó a un acuerdo para fichar al delantero extranjero Teodoro Sebastián Arce de Paraguay. El futbolista juega de extremo y de enganche y es la primera contratación de Cristian Nasuti como entrenador en el ‘Bombillo’.

El club estaba buscando fichar a un extremo extranjero que le ayude a pelear en el segundo semestre y también un jugador que cumpla con funciones por el carril central. Arce cumple con las dos funciones y por eso podrá ser titular en el ‘Bombillo’.

Con este fichaje extranjero, también el club deberá trabajar en las siguientes horas en la salida de un jugador foráneo de los 8 que ya tiene en su plantilla. El equipo ‘Eléctrico’ ahora mismo tiene ya lleno sus cupos de jugadores extranjeros.

El nuevo fichaje de Emelec. (Foto: Captura de pantalla)

Emelec está en un mejor momento a diferencia de cómo estaba en 2025 y 2024, por lo cual, puede fichar a nuevos jugadores, extranjeros muchos de ellos. Ahora mismo el ‘Bombillo’ no pelea descenso y es más candidato a pelear por los primeros lugares.

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Los números de Teodoro Sebastián Arce en 2025

En la temporada 2025 estuvo jugando en su natal Paraguay con Club General Caballero, donde disputó un total de 40 partidos entre todas las competencias. Marcando 10 goles y dando 7 asistencias. Números que aumentan la expectativa de su fichaje.

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