En pleno Mundial 2026: este equipo de Europa buscaría el fichaje de Gonzalo Plata

Mientras juega en el Mundial 2026 se confirmó que un nuevo equipo de Europa va por el fichaje de Gonzalo Plata.

Gonzalo Plata es uno de los mejores jugadores de la Selección de Ecuador y ya lo demostró en el debut de Ecuador en el Mundial 2026. El atacante fue de lo más propositivo y estable durante el encuentro, y ahora confirman que otro equipo de Europa lo está observando.

Plata viene sonando para diferentes equipos en Europa, clubes como AS Monaco y ahora se revela que el Besiktas, de acuerdo a Mr. OFFSIDER, envío a sus emisarios para el partido de Ecuador contra Curazao. Los trabajadores del equipo turco estarían siguiendo a Gonzalo Plata.

El extremo ecuatoriano no tuvo un brillante paso por Europa en un primer momento, sumando a también a la juventud con la que llegó. El jugador tricolor pasó por equipos como Sporting de Lisboa y Real Valladolid antes de salir a jugar en Qatar.

El Mundial 2026 es la gran vitrina para que Gonzalo Plata y otros jugadores finalmente den ese salto de calidad que tanto se espera de ellos. Además, será crucial para estos futbolistas llevar a ‘La Tri’ a instancias definitivas del torneo en la Copa del Mundo.

Gonzalo Plata es titular en Ecuador. (Foto: GettyImages)

En Flamengo también estarían muy interesados en vender a Gonzalo Plata, y es que el ecuatoriano sigue protagonizando polémicas fuera de la cancha y en Brasil esto ha sido parte del diario vivir para el extremo. De ahí que, se analice su salida y con una venta importante.

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Los números de Gonzalo Plata en esta temporada

Al Mundial 2026, Gonzalo Plata llegó jugando un total de 26 partidos entre todas las competencias. Marcó 2 goles y dio 3 asistencias, sumando en cancha más de 1.500 minutos. Ahora el extremo apunta porque su segunda copa del mundo sea la que lo consagre como un gran talento.

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