En pleno Mundial 2026: este equipo de Europa buscaría el fichaje de Gonzalo Plata

Gonzalo Plata es uno de los mejores jugadores de la Selección de Ecuador y ya lo demostró en el debut de Ecuador en el Mundial 2026. El atacante fue de lo más propositivo y estable durante el encuentro, y ahora confirman que otro equipo de Europa lo está observando.
Plata viene sonando para diferentes equipos en Europa, clubes como AS Monaco y ahora se revela que el Besiktas, de acuerdo a Mr. OFFSIDER, envío a sus emisarios para el partido de Ecuador contra Curazao. Los trabajadores del equipo turco estarían siguiendo a Gonzalo Plata.
El extremo ecuatoriano no tuvo un brillante paso por Europa en un primer momento, sumando a también a la juventud con la que llegó. El jugador tricolor pasó por equipos como Sporting de Lisboa y Real Valladolid antes de salir a jugar en Qatar.
El Mundial 2026 es la gran vitrina para que Gonzalo Plata y otros jugadores finalmente den ese salto de calidad que tanto se espera de ellos. Además, será crucial para estos futbolistas llevar a ‘La Tri’ a instancias definitivas del torneo en la Copa del Mundo.
Gonzalo Plata es titular en Ecuador. (Foto: GettyImages)
En Flamengo también estarían muy interesados en vender a Gonzalo Plata, y es que el ecuatoriano sigue protagonizando polémicas fuera de la cancha y en Brasil esto ha sido parte del diario vivir para el extremo. De ahí que, se analice su salida y con una venta importante.
Los números de Gonzalo Plata en esta temporada
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Al Mundial 2026, Gonzalo Plata llegó jugando un total de 26 partidos entre todas las competencias. Marcó 2 goles y dio 3 asistencias, sumando en cancha más de 1.500 minutos. Ahora el extremo apunta porque su segunda copa del mundo sea la que lo consagre como un gran talento.
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¿Gonzalo Plata debe irse a Europa?
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Datos clave:
- Emisarios del Besiktas seguirán a Gonzalo Plata en el partido de Ecuador contra Curazao.
- El extremo Gonzalo Plata disputó 26 partidos en la temporada previa al Mundial 2026.
- Equipos como AS Monaco y Flamengo también muestran interés por el futbolista ecuatoriano.