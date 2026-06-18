Pervis Estupiñán se cansó de las críticas en el Mundial 2026 y con 3 palabras calmó a todo el Ecuador

La Selección de Ecuador viene recibiendo varias críticas después de perder en el Mundial 2026 contra Costa de Marfil. Sin embargo, hay muchas dudas sobre si ‘La Tri’ podrá avanzar a la siguiente ronda y es por eso que ahora Pervis Estupiñán salió a dar la cara.
Pervis Estupiñán firmó unos autógrafos a los aficionados en Estados Unidos y aprovechó la oportunidad para mandar un mensaje a todos los hinchas: “Ya el partido pasó. Estamos muy bien. Vamos a ganar. Vamos a clasificar“, comentó el jugador en un tono muy serio.
Para el encuentro ante Curazao, Pervis nuevamente sería suplente en la Selección de Ecuador, puesto que, el lateral ha perdido su lugar contra Piero Hincapié, que aunque no tuvo un buen partido será el titular de ‘La Tri’ en esta Copa del Mundo en esa posición.
Ecuador tiene la obligación de ganar ante Curazao y hacerlo por una buena ventaja de goles, también pensando en la tabla de posiciones de los mejores terceros del torneo. Por lo cual, es una obligación ya sumar puntos y esperar a la última fecha.
PERVIS ESTUPIÑÁN: “ESTAMOS MUY BIEN, VAMOS A GANAR, VAMOS A CLASIFICAR, SIGAMOS UNIDOS” ⚽️🇪🇨— DIRECT FÚTBOL (@directfutbolec) June 18, 2026
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Pervis Estupiñán es uno de los máximos referentes de la Selección de Ecuador y es por eso que sus palabras son muy importantes para los aficionados y el resto del equipo nacional. El jugador del AC Milan es una pieza clave en la lista de 26 jugadores de Beccacece.
La tabla de posiciones del grupo de Ecuador
¿Eliminados del Mundial 2026? Así está Ecuador en la tabla de posiciones de los mejores terceros
Después de que se jugara toda la primera fecha, así quedó la tabla de posiciones del grupo de Ecuador:
|País
|PJ
|V
|E
|D
|GF
|GC
|DG
|Pts
|Alemania
|1
|1
|0
|0
|7
|1
|6
|3
|Costa de Marfil
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|Ecuador
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Curazao
|1
|0
|0
|1
|1
|7
|-6
|0
El posible once de Ecuador ante Curazao
Así saldría la Selección de Ecuador a jugar contra Curazao:
- Hernán Galíndez
- Ángelo Preciado
- William Pacho
- Joel Ordóñez
- Piero Hincapié
- Denil Castillo
- Moisés Caicedo
- Pedro Vite
- Gonzalo Plata
- John Yeboah
- Enner Valencia
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En síntesis:
- Pervis Estupiñán aseguró que la Selección de Ecuador ganará y clasificará a la siguiente ronda.
- El lateral de AC Milan sería suplente frente a Curazao en la Copa del Mundo.
- La Selección de Ecuador registra cero puntos tras la primera fecha del grupo mundialista.