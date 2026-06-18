Pervis Estupiñán se cansó de las críticas en el Mundial 2026 y con 3 palabras calmó a todo el Ecuador

Hay muchas dudas en Ecuador para el Mundial 2026 y ahora Pervis Estupiñán salió a dar la cara con este mensaje.

La Selección de Ecuador viene recibiendo varias críticas después de perder en el Mundial 2026 contra Costa de Marfil. Sin embargo, hay muchas dudas sobre si ‘La Tri’ podrá avanzar a la siguiente ronda y es por eso que ahora Pervis Estupiñán salió a dar la cara.

Pervis Estupiñán firmó unos autógrafos a los aficionados en Estados Unidos y aprovechó la oportunidad para mandar un mensaje a todos los hinchas: “Ya el partido pasó. Estamos muy bien. Vamos a ganar. Vamos a clasificar“, comentó el jugador en un tono muy serio.

Para el encuentro ante Curazao, Pervis nuevamente sería suplente en la Selección de Ecuador, puesto que, el lateral ha perdido su lugar contra Piero Hincapié, que aunque no tuvo un buen partido será el titular de ‘La Tri’ en esta Copa del Mundo en esa posición.

Ecuador tiene la obligación de ganar ante Curazao y hacerlo por una buena ventaja de goles, también pensando en la tabla de posiciones de los mejores terceros del torneo. Por lo cual, es una obligación ya sumar puntos y esperar a la última fecha.

PERVIS ESTUPIÑÁN: “ESTAMOS MUY BIEN, VAMOS A GANAR, VAMOS A CLASIFICAR, SIGAMOS UNIDOS” ⚽️🇪🇨



🎥 : @letsgoprodigital pic.twitter.com/wjHBUZhNCS — DIRECT FÚTBOL (@directfutbolec) June 18, 2026

Pervis Estupiñán es uno de los máximos referentes de la Selección de Ecuador y es por eso que sus palabras son muy importantes para los aficionados y el resto del equipo nacional. El jugador del AC Milan es una pieza clave en la lista de 26 jugadores de Beccacece.

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La tabla de posiciones del grupo de Ecuador

Después de que se jugara toda la primera fecha, así quedó la tabla de posiciones del grupo de Ecuador:

País PJ V E D GF GC DG Pts Alemania 1 1 0 0 7 1 6 3 Costa de Marfil 1 1 0 0 1 0 1 3 Ecuador 1 0 0 1 0 1 -1 0 Curazao 1 0 0 1 1 7 -6 0

El posible once de Ecuador ante Curazao

Así saldría la Selección de Ecuador a jugar contra Curazao:

Hernán Galíndez

Ángelo Preciado

William Pacho

Joel Ordóñez

Piero Hincapié

Denil Castillo

Moisés Caicedo

Pedro Vite

Gonzalo Plata

John Yeboah

Enner Valencia

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En síntesis: