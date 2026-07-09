En pleno Mundial 2026: La FIFA le daría una gran noticia a Liga de Quito

La FIFA le daría una gran noticia a Liga de Quito pensando en que el equipo ecuatoriano pueda hacer historia.

Liga de Quito es uno de los equipos mejores posicionados para llegar al próximo Mundial de Clubes en el 2029. El equipo ecuatoriano viene sumando puntos en la clasificación que lo pueden meter en esta edición del torneo, en caso de no ser campeón.

Con el gran éxito que la FIFA considera al Mundial de 48 selecciones, ahora viene creciendo la idea de replicar el modelo en el Mundial de Clubes de 2029. De acuerdo a diferentes medios de comunicación, la decisión se tomaría después de esta Copa del Mundo.

Por lo cual, CONMEBOL aumentaría sus cupos para el Mundial 2026, actualmente tiene a 6 representantes con 4 campeones y los dos mejores ubicados en la tabla. Liga de Quito casi que aseguraría su lugar en este torneo en caso de que se dé el aumento.

Ahora mismo, Liga de Quito se ubica en el tercer lugar de la clasificación al Mundial de Clubes de 2029, con 50 puntos, le saca 13 unidades a su perseguidor y tiene grandes chances de amarrar ese cupo si no es campeón. Ahora solo está clasificado Flamengo por CONMEBOL.

Liga de Quito está en octavos de la Copa Libertadores. (Foto: GettyImages)

Liga de Quito, de momento, es el único equipo ecuatoriano que ha jugado el Mundial de Clubes, con el anterior formato. Ahora con el nuevo donde ya participen hasta 48 equipos, también sería el primero y único de Ecuador en jugar este torneo.

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Liga de Quito está en 8vos de la Copa Libertadores

Ya en esta Copa Libertadores, Liga de Quito logró meterse a los 8vos de final de la Copa Libertadores. El equipo ecuatoriano jugará en esta fase del torneo contra Mirassol, equipo brasileño. El ‘Rey de Copas’ tiene chances de seguir avanzando y sumar puntos en la clasificación.

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