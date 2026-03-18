Este miércoles 18 de marzo de 2026 se enfrentan por la fecha 5 de la LigaPro, Barcelona SC contra Libertad en Loja. Ambos equipos buscarán la victoria que los acerque a los primeros lugares y que también mejore las sensaciones de sus últimos partidos.
Libertad de Loja ya demostró ser muy fuerte de local cuando en la fecha 3 terminó venciendo a Liga de Quito, en un encuentro que tuvo que remontar. El equipo de ‘Pechón’ León volverá a buscar un triunfo contra uno de los grandes de Ecuador.
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