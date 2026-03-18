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EN VIVO Y GRATIS: Libertad vs Barcelona SC por la fecha 5 de la LigaPro vía Zapping Sports

Barcelona SC visita Loja buscando una victoria que lo acerque a los primeros lugares del campeonato.

Por Jose Cedeño Mendoza

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Libertad enfrenta a Barcelona SC en la LigaPro
© Imago/ Edit BVLibertad enfrenta a Barcelona SC en la LigaPro

Este miércoles 18 de marzo de 2026 se enfrentan por la fecha 5 de la LigaPro, Barcelona SC contra Libertad en Loja. Ambos equipos buscarán la victoria que los acerque a los primeros lugares y que también mejore las sensaciones de sus últimos partidos.

Libertad de Loja ya demostró ser muy fuerte de local cuando en la fecha 3 terminó venciendo a Liga de Quito, en un encuentro que tuvo que remontar. El equipo de ‘Pechón’ León volverá a buscar un triunfo contra uno de los grandes de Ecuador.

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