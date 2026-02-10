Jefferson Intriago era una de las grandes promesas de fichaje para Liga de Quito en esta temporada. El volante ecuatoriano, que actualmente juega en México, no acabará llegando. El jugador tiene contrato con Mazatlán y no pudo liberarse del mismo.

El campeón en el 2018 con Liga de Quito no volverá a LDU para esta temporada. Fue el mismo presidente del club, Isaac Álvarez, el que confirmó que Intriago no regresará porque su “fichaje no es factible” para el club ecuatoriano. Ya que solo dejaría México a cambio de una fortuna.

Aunque no viene jugando con regularidad en las últimas semanas, justamente por el tema de su futuro, Jefferson Intriago tiene un contrato hasta 2027 con Mazatlán. Por lo cual, es casi imposible que Liga vaya a negociar por el jugador aunque sea un préstamo.

Por lo cual, Intriago no será nuevo jugador de Liga de Quito para esta temporada y su regreso a Ecuador tendrá que seguir esperando. El futbolista tiene un valor de mercado 1.2 millones, de ahí que, para venderlo pedirían en México una importante cifra.

Jefferson Intriago seguirá en Mazatlán en esta temporada. (Foto: GettyImages)

Aunque el fichaje de Intriago se termina cayendo, Liga de Quito seguirá “activa” en el mercado de fichajes buscando a nuevos jugadores. El club sigue trabajando en la contratación de al menos dos jugadores más para esta nueva temporada en el ‘Rey de Copas’.

Publicidad

Publicidad

El contrato de Jefferson Intriago con Mazatlán

ver también Deportivo Quito fue “ayudado” por IDV y ahora también por otro equipo de LigaPro

Jefferson Intriago tiene con Mazatlán un contrato hasta finales de la temporada 2027. El volante ecuatoriano firmó hasta 2027 y ahora no le queda más que seguir jugando en este club en esta temporada hasta que llegue otra opción para salir. Cumplirá 30 años en el próximo mes de junio.

Encuesta¿Se equivoca Liga en no hacer un esfuerzo por Jefferson Intriago? ¿Se equivoca Liga en no hacer un esfuerzo por Jefferson Intriago? Ya votaron 0 personas

En síntesis:

Isaac Álvarez confirmó que el fichaje de Jefferson Intriago por Liga de Quito no es factible.

confirmó que el fichaje de por Liga de Quito no es factible. Jefferson Intriago mantiene un contrato vigente con el club Mazatlán hasta finales de 2027 .

mantiene un contrato vigente con el club hasta finales de . El valor de mercado actual del futbolista ecuatoriano es de 1.2 millones de dólares.

Publicidad