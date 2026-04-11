Este martes 14 de abril de 2026 se enfrentarán Barcelona SC contra Boca Juniors en La Bombonera. Los amarillos vienen de perder en el debut contra Cruzeiro y ahora ya avisan que nos van a enfrentar a un “Super equipo”, sino solo a Boca. En una sorpresiva declaración.

El ‘Toto’ Núñez avisó en la zona mixta después del partido contra Leones, que jugarán solo contra Boca Juniors. “Es un partido difícil. Es boca, tampoco es Milan, y sabemos que podemos ganar el partido, como ganamos a Argentinos en Argentina, a Botafogo en Brasil”, afirmó el delantero.

Por su parte, Boca Juniors viene de vencer a Universidad Católica en la fecha 1 y actualmente lidera el grupo. El equipo ‘Xeneize’ parte como muy favorito ante los ecuatorianos, puesto que, cada vez vienen mejorando en su nivel y en su juego en Argentina.

Barcelona SC ya ha dado importantes sorpresas en esta Copa Libertadores, puesto que, en la fase previa pudo eliminar a Argentinos Juniors y Botafogo, dos claros candidatos. Además, esas eliminatorias el equipo ecuatoriano las pasó ganando como visitante ambos partidos.

Una nueva derrota complicaría definitivamente a Barcelona SC en el grupo de la Copa Libertadores. El club empezaría con 2 derrotas y ya un rival le sacaría 6 puntos. Ya en 2025, los amarillos comenzaron complicados en su grupo y acabaron eliminados de todo.

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La tabla de posiciones de la Copa Libertadores

Así quedó la tabla de posiciones de la Copa Libertadores, con una fecha jugada.

Club PJ V E D GF GC DG Pts Boca Juniors 1 1 0 0 2 0 2 3 Cruzeiro 1 1 0 0 1 0 1 3 Universidad Católica 1 0 0 1 1 2 -1 0 Barcelona SC 1 0 0 1 0 1 -1 0

¿A qué hora juegan Barcelona SC contra Boca y qué canal pasa el partido?

El encuentro entre Boca y Barcelona SC en La Bombonera comenzará desde las 19H00 del próximo martes, 14 de abril de 2026. El partido se podrá ver por ESPN y también por Disney+.

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En síntesis:

Boca Juniors y Barcelona SC juegan el martes 14 de abril a las 19H00 .

y juegan el martes a las . ESPN y Disney+ transmitirán el partido de Copa Libertadores desde el estadio La Bombonera .

transmitirán el partido de desde el estadio . El delantero ‘Toto’ Núñez recordó las victorias previas ante Argentinos Juniors y Botafogo.