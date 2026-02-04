Es figura de LigaPro, lo quisieron todos y sería nuevo fichaje de Emelec

Emelec no va a tener menos de seis refuerzos para este mercado de transferencias tras la casi confirmada presidencia de la lista de Jiménez-Noboa, y ahora entre los nombres que llegarían está un campeón de LigaPro. El club azul se quedaría con un jugador que en su momento estuvo en planes de Liga de Quito y Barcelona.

KCH Radio señala que Luis Cano está por ser confirmado como nuevo jugador de Emelec. El extremo ecuatoriano es de los más regulares de LigaPro en las últimas tres temporadas.

Cano estuvo cerca de reforzar a Liga de Quito pero Aucas en su momento intentó ubicarlo en el exterior. A sus 26 años lleva seis temporadas en primera división, casi todas como estelarista.

En Aucas acumula más de 100 partidos y ha anotado casi 30 goles en primera división. Actualmente en Emelec buscan al menos dos extremos y uno de ellos sería Luis Cano.

En medio de rumores, Gonzalo Napoli también está en carpeta como nuevo delantero. De igual forma, Emelec tendrá oficialmente nuevo entrenador tras salida de Guillermo Duró.

Los fichajes de Emelec

Para este 2026, Emelec aún no ficha a más jugadores, solo está firmado Miller Bolaños. El futbolista firmó un contrato con la anterior directiva y se ha presentado a la pretemporada. De momento, interesan otros jugadores como: Brian Oyola, Anthony Landázuri, Marcelo Meli, Aníbal Leguizamón y también interesan otros jugadores como Ignacio Guerrico, Mateo Ortiz y otros.

