Sergio Núñez fue el delantero de Barcelona SC que se robó todas las miradas tras los partidos amistosos contra Guayaquil City. Sin embargo, para el jugador uruguayo el balance termina siendo más negativo que positivo. Falló más de 3 ocasiones claras de gol en ambos encuentros.

Ante estos múltiples fallos del goleador, que llegaba para reemplazar a Octavio Rivero, los hinchas rápidamente lo convirtieron en tendencia y le pusieron un importante apodo. Le denominaron el “Alergico” en referencia a su poco gol con Barcelona SC.

Algunos de los comentarios de los aficionados fueron: “Ahora entienden porque le dicen el alérgico a Sergio Nuñez“. “Debe salir ya este señor de Barcelona”. “Si pateaba el penal estornudaba y se lo comía“. “Parece que si es alérgico.. Hay que darle chance presiona bien ya le saldrá el gol”, fueron algunas críticas de los hinchas.

Núñez no tuvo el encuentro ideal y el gol se le sigue resistiendo, sin embargo, él no viene con un promedio goleador como el de otros jugadores que tuvo Barcelona SC o pasaron por la LigaPro. En 2025 apenas había convertido 5 goles en toda la temporada.

El puesto de delantero viene siendo muy observado en Barcelona SC, y es que cualquier jugador que esté en esa posición tendrá que reemplazar a Octavio Rivero, que entre 2024 y 2025 fue de lo mejor del ‘Ídolo’. Aportando desde el gol y también desde el juego.

Los delanteros de Barcelona SC para 2026

De momento, Barcelona SC cuenta con 3 delanteros para esta temporada. En el club están jugadores como Sergio Núñez, Darío Benedetto (que ni debuta) y MIguel Parrales. Los dos goles de esta pretemporada fueron marcados por Johan García.

El contrato de Sergio Núñez con Barcelona SC

Sergio Núñez tiene con Barcelona SC un contrato hasta finales de 2026. El uruguayo está cedido con una opción de compra. Su rendimiento en las siguientes semanas estaría bajo observación de los aficionados tras estas primeras sensaciones.

