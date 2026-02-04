¿Miller Bolaños deja Emelec? “Estamos conversando…” avisa José David Jiménez

El futuro de Miller Bolaños en Emelec sigue siendo una importante incertidumbre. El jugador fue fichado por la directiva de Jorge Guzmán, en medio de la polémica por un contrato caro. Ante esto, el virtual presidente del club, José David Jiménez, respondió por el futuro del ‘Killer’.

En una entrevista para Línea de 5 de El Canal del Fútbol, José David Jiménez confirmó que están conversando con el jugador por el tema de su contrato. El futbolista es el único fichaje anunciado para esta temporada a la espera de que lleguen más contrataciones.

“Estamos conversando justamente con Miller. El día de ayer, Cristhian tuvo una conversación con él y se comunicará oportunamente. Miller está entrenando. Está entrenando súper bien. Cristhian está conversando con él”, comentó Jiménez sobre el volante.

Asimismo, el que será el máximo directivo del club comentó que las “Leyendas” que regresen a Emelec deben adaptarse a la realidad financiera del club y ayudar desde lo deportivo. Miller tendría un contrato elevado, que el club con su nuevo directorio no estaría dispuesto a pagar.

Por otro lado, a Miller Bolaños no le faltarían propuestas y uno de los equipos más interesado en su fichaje es el mismo que lo tuvo en los últimos dos años. Guayaquil City estaría monitoreando la situación. El mismo Pool Gavilánez le abrió las puertas a un regreso.

¿Cuál sería el sueldo de Miller Bolaños en Emelec?

Aunque no se han confirmado las cifras, se especula que el sueldo de Miller Bolaños en este Emelec superaría los 20 mil dólares, esto considerando los últimos contratos que el ‘Bombillo’ firmó. De ahí que, la actual directiva esté conversando con él.

Los fichajes de Emelec

De momento, Emelec no ha confirmado ni un nuevo fichaje, solo está Miller Bolaños. Aunque se especula que el club ya tendría cerrados a jugadores como Gonzalo Nápoli y Estalin Segura, de importante paso en Aucas. Pero ninguno ha sido anunciado.

