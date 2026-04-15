Es tendencia:
Bolavip Logo
Kendry Páez

“Es una máquina…”: los hinchas de River Plate enloquecen con Kendry Páez, tras su show en Copa Sudamericana

Kendry Páez entró en el segundo tiempo en el partido entre River y Carabobo; y le cambió la cara al equipo de Coudet.

La reacción de la hinchada de River al gran partido de Kendry Páez
© GettyImages/ Edit BVLa reacción de la hinchada de River al gran partido de Kendry Páez

Kendry Páez al fin volvió a tener minutos con la camiseta de River Plate, después de 4 partidos consecutivos sin jugar. El volante ecuatoriano ingresó en el segundo tiempo en el partido ante Carabobo; y mejoró totalmente a un equipo muy gris.

El gol de River Plate llega tras una jugada de Kendry Páez en la que Driussi pudo rematar y marcar el gol al minuto 66′. Tras esta gran actuación del jugador ecuatoriano, los hinchas respondieron en redes sociales con varios halagos para el ecuatoriano.

Kendry Paez se destapó”. “Que bien Juega Kendry Paez. No se entiende que no haya sumado minutos antes con el chacho”. “Lo bien que entró Kendry Páez es una maquina”. “Kendry Paez debe ser titular en este River“, fueron algunos de los comentarios para el ecuatoriano.

La victoria de River Plate se entiende por el gran nivel con el que entró Kendry. El jugador ecuatoriano estuvo también muy cerca de provocar el segundo gol del partido con una gran asistencia. No obstante, la pelota se chocó con el horizontal y no fue el segundo gol.

Kendry Páez ahora gana “votos” para ser titular el siguiente domingo en el partido más importante de Argentina en el Clásico ante Boca Juniors. El ecuatoriano le da un “problema” a Coudet que lo venía dejando en el banco de suplentes.

Los números de Kendry Páez con River Plate

Ver también

Piero Hincapié regresó, la rompió en Champions League, y los hinchas de Arsenal le pusieron este apodo

En lo que va de temporada, Kendry Páez ya jugado con River Plate un total de 6 partidos entre todas las competencias. Suma más de 250 minutos en cancha y ahora el jugador ecuatoriano ya tiene una asistencia que se entiende así porque la tocó antes del rematador.

Los comentarios de los hinchas para Kendry Páez

Así fueron algunos de los comentarios para Kendry Páez en River Plate:

Los comentarios para Kendry Páez. (Foto: Captura de pantalla)

Los comentarios para Kendry Páez. (Foto: Captura de pantalla)

Los comentarios para Kendry Páez. (Foto: Captura de pantalla)

Los comentarios para Kendry Páez. (Foto: Captura de pantalla)

Encuesta

¿Kendry Páez debe ser titular en River ante Boca?

YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

  • Kendry Páez sumó minutos con River Plate tras cuatro partidos consecutivos sin jugar.
  • El gol de la victoria llegó al minuto 66 tras una jugada de Páez.
  • Páez acumula seis partidos y más de 250 minutos en la presente temporada.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones