“Es una máquina…”: los hinchas de River Plate enloquecen con Kendry Páez, tras su show en Copa Sudamericana

Kendry Páez al fin volvió a tener minutos con la camiseta de River Plate, después de 4 partidos consecutivos sin jugar. El volante ecuatoriano ingresó en el segundo tiempo en el partido ante Carabobo; y mejoró totalmente a un equipo muy gris.

El gol de River Plate llega tras una jugada de Kendry Páez en la que Driussi pudo rematar y marcar el gol al minuto 66′. Tras esta gran actuación del jugador ecuatoriano, los hinchas respondieron en redes sociales con varios halagos para el ecuatoriano.

“Kendry Paez se destapó”. “Que bien Juega Kendry Paez. No se entiende que no haya sumado minutos antes con el chacho”. “Lo bien que entró Kendry Páez es una maquina”. “Kendry Paez debe ser titular en este River“, fueron algunos de los comentarios para el ecuatoriano.

La victoria de River Plate se entiende por el gran nivel con el que entró Kendry. El jugador ecuatoriano estuvo también muy cerca de provocar el segundo gol del partido con una gran asistencia. No obstante, la pelota se chocó con el horizontal y no fue el segundo gol.

EL GOLEADOR AL RESCATE: Kendry Páez trasladó la pelota y Seba Driussi remató de primera para el 1-0 de River ante Carabobo en la CONMEBOL #Sudamericana. La reacción del Chacho lo dice todo en un partido complicado para el Millonario…



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/A4dKxeWsGZ — SportsCenter (@SC_ESPN) April 16, 2026

Kendry Páez ahora gana “votos” para ser titular el siguiente domingo en el partido más importante de Argentina en el Clásico ante Boca Juniors. El ecuatoriano le da un “problema” a Coudet que lo venía dejando en el banco de suplentes.

Publicidad

Los números de Kendry Páez con River Plate

En lo que va de temporada, Kendry Páez ya jugado con River Plate un total de 6 partidos entre todas las competencias. Suma más de 250 minutos en cancha y ahora el jugador ecuatoriano ya tiene una asistencia que se entiende así porque la tocó antes del rematador.

Los comentarios de los hinchas para Kendry Páez

Así fueron algunos de los comentarios para Kendry Páez en River Plate:

Los comentarios para Kendry Páez. (Foto: Captura de pantalla)

Los comentarios para Kendry Páez. (Foto: Captura de pantalla)

Publicidad

Encuesta¿Kendry Páez debe ser titular en River ante Boca? ¿Kendry Páez debe ser titular en River ante Boca? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: