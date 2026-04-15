Piero Hincapié regresó, la rompió en Champions League, y los hinchas de Arsenal le pusieron este apodo

Piero Hincapié se mandó un partidazo en su regreso a las canchas con Arsenal, y fue clave para cambiar toda la cara defensiva de un equipo que venía sufriendo en las últimas semanas. El tricolor también desató los comentarios de los hinchas en redes sociales.

Los aficionados aprovecharon el gran regreso de Piero Hincapié, para darle un nuevo apodo, el de “Gran Caballo”; destacando su gran poderío físico. El tricolor no dejó pasar a casi nadie por la banda izquierda y completó los 90 minutos en cancha siendo de lo más destacado.

“Piero “The Big Horse” Hincapie. Qué partidazo”. “Piero Hincapié que guerrero“. “Piero Hincapié, te queremos a morir. El único tipo que realmente está dando la cara en este momento tan jodido para nosotros. Lo queremos a morir”. “Hincapie corrió desde que empezó el partido y hasta que el arbitro pito el final . Una bestia espectacular Piero“, fueron algunos de los comentarios para el ecuatoriano.

Hincapié mostró un nivel físico espectacular en este partido con Arsenal, donde el ecuatoriano pudo correr los 90 minutos. Incluso sobre el final se lanzó por todo en la banda izquierda, estuvo cerca de una jugada de peligro, aunque su pase fue interceptado.

Los comentarios de los hinchas a Piero Hincapié. (Captura de pantalla)

La defensa de Arsenal vino sufriendo y mucho en los últimos partidos, puesto que, con la baja de Hincapié otros jugadores como Calafiori o Lewis-Skelly quedaron lejos de ese rendimiento y fallaron en momentos que le costaron puntos a los ‘Gunners’.

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Arsenal comprará a Piero Hincapié a final de temporada

Tras este espectacular rendimiento, Arsenal acabará comprando a Piero Hincapié a finales de temporada. Hay una obligación de hacerlo, pero por el rendimiento del ecuatoriano, los ‘Gunners’ pagarían “gustosos” para que su cesión pase a ser definitiva.

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En síntesis:

Piero Hincapié regresó a las canchas disputando los 90 minutos como lateral izquierdo del Arsenal.

regresó a las canchas disputando los como lateral izquierdo del Arsenal. Los aficionados del Arsenal apodaron al ecuatoriano como “The Big Horse” tras su rendimiento defensivo.

tras su rendimiento defensivo. El Arsenal ejercerá la obligación de compra por Hincapié al finalizar la actual temporada.