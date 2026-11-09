Estos jugadores dejarían Liga de Quito para la temporada 2027, tras los malos resultados en 2026

Estos jugadores se marcharán de Liga de Quito para la siguiente temporada. No van más en el plantel, aún sin asegurar la Copa Libertadores.

Liga de Quito está muy complicado para jugar la siguiente Copa Libertadores, es más ahora mismo su presencia en ese torneo pende de un hilo. Por lo cual, hay varios jugadores que dejarían LDU para la siguiente temporada, independientemente de los resultados.

Hay bajas ya confirmadas para la siguiente temporada como las de Gabriel Villamil, Deyverson y Alejandro Tobar. Los jugadores se marcharán para la siguiente temporada a otros equipos vendidos o prestados, o en el caso de Deyverson porque no se renueva el contrato.

En cuanto a nivel de juego hay otros jugadores de los cuales se duda mucho en Liga de Quito y es probable que se marchen para 2027. Uno de ellos es Ricardo Adé que viene siendo muy criticado por los aficionados y que su nivel ha bajado notablemente al de otras temporadas.

Alexander Domínguez es un histórico del club, pero ya con varios años sin jugar como titular, y con su carrera llegando al final, la posibilidad de mudarse a otro equipo viene creciendo. Termina contrato a finales de la temporada y suena para varios equipos de LigaPro.

Las salidas de Liga de Quito para 2027. (Foto: Imago)

Sin embargo, hay otros jugadores de Liga de Quito que tampoco tienen segura su continuidad y el no entrar a Copa Libertadores podría acelerar su salida. Uno de ellos es Gian Franco Allala, que aunque mejoró su juego en este semestre, se puede marchar por otras ofertas para su futuro.

Publicidad

La tabla de posiciones de la LigaPro

Ahora mismo, Liga de Quito está muy complicado en su chance de entrar a la Copa Libertadores de 2027. Necesita sumar victorias en los siguientes 4 partidos para entrar a ese torneo. El club ‘Albo’ también necesita entrar a Libertadores pensando en el Mundial de Clubes.

Encuesta¿Se deben ir todos estos jugadores de Liga de Quito? ¿Se deben ir todos estos jugadores de Liga de Quito? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: