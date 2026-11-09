Los jugadores que Marcelo Gallardo decidió ya no llevar a los amistosos contra Costa Rica y Bolivia.

La lista de convocados de Marcelo Gallardo con la Selección de Ecuador generó diferentes polémicas por los nombres sorpresivos que el DT decidió llevar. Jugadores como Óscar Zambrano y Kendry Páez, que no vienen jugando en primera se metieron a la lista, y a cambio el ‘Muñeco’ dejó afuera a otros nombres.

Los ausentes de la lista de la Selección de Ecuador

Algunos de los nombres que Gallardo no tomó en cuenta y que vienen en un gran nivel son jugadores como: Emiliano Clavijo, Junior Sornoza, Jhojan Julio, Layan Loor y Bruno Caicedo. Futbolistas de gran rendimiento en la LigaPro y también en el extranjero.

Uno de los nombres que más venían sonando en la Selección de Ecuador era el de Emiliano Clavijo. El mediocentro de Católica es de los mejores 3 jugadores del campeonato ecuatoriano, pero nuevamente se queda fuera de la lista. En su lugar entra Óscar Zambrano que viene sin jugar en el Hull City.

Otro nombre que también ha sonado mucho por su gran nivel en el campeón del fútbol ecuatoriano, Independiente del Valle, es Junior Sornoza. El ‘Zorro’ se quedó fuera de la lista y ya queda claro que no cuenta para la FEF. No es llamado desde su polémica con Joao Rojas en 2022.

Los convocados de Ecuador. (Foto: @LaTri)

Jhojan Julio venía con un gran rendimiento en México, pero el extremo otra vez queda por debajo de la consideración de jugadores como Anthony Valencia o Gonzalo Plata que juegan en un equipo más grande como Flamengo. Julio no se puede meter en la base de convocados.

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Layan Loor es otro gran lateral de la LigaPro que se quedó fuera del llamado, mientras que con Bruno Caicedo también se esperaba una oportunidad, tras su gran nivel en la MLS. No obstante, tampoco le alcanzó. Dos jugadores que todavía ni han debutado en el equipo mayor.

El calendario de partidos de Ecuador

La Selección de Ecuador jugará los siguientes dos partidos amistosos en esta fecha FIFA:

Ecuador vs Costa Rica (13 de noviembre)

Ecuador vs Bolivia (17 de noviembre)

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En síntesis:

Marcelo Gallardo dejó fuera de la Selección de Ecuador a Junior Sornoza y Emiliano Clavijo .

dejó fuera de la Selección de Ecuador a y . Óscar Zambrano y Kendry Páez entraron en la lista de convocados sin jugar en primera.

entraron en la lista de convocados sin jugar en primera. Jhojan Julio, Layan Loor y Bruno Caicedo tampoco fueron convocados a la Selección de Ecuador.