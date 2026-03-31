Federico Laurito vuelve al fútbol ecuatoriano ¿a otro grande de LigaPro?

Federico Laurito fue uno de los delanteros más efectivos del fútbol ecuatoriano hace más de diez años y en este 2026 regresa al torneo local, en otra faceta. El argentino es nuevo director técnico de club de Segunda Categoría.

El Guaranda FC de Segunda Categoría de Bolívar tendrá al argentino como director técnico en este 2026. Con solo 35 años, Laurito tendrá su primera experiencia como DT.

Su prematuro retiro se dio en el 2020 por problemas físicos a la edad de 30 años. En Ecuador fue campeón de la Serie B con U. Católica en el 2012, luego pasó a Barcelona.

Con los ‘toreros’ anotó solo 1 gol en 8 partidos, cifra abismalmente diferente a lo que registró con los ‘Camaratas’ de 25 goles en 38 partidos. Luego tuvo pasos irregulares por Colombia y Chile.

Federico Laurito – entrenador. Foto: Mr. Offsider.

Otros jugadores de experiencia que jugarán en Segunda Categoría 2026

Holger Matamoros se suma así a Michael Arroyo, Ely Esterilla, Jonatan Álvez entre otros que pasaron por el Ascenso tras ser campeones ecuatorianos.

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En resumen