Félix Torres dejaría Brasil y tendría nuevo club en Ecuador

Félix Torres dejaría el fútbol del exterior luego de varios años y tendría nuevo equipo en el fútbol ecuatoriano.

La situación de Internacional de Porto Alegre podría provocar la salida de Félix Torres de cara a 2027, y el defensor ecuatoriano tendría opciones para regresar a la LigaPro.

Barcelona SC y Liga de Quito serían los equipos interesados en el regreso de Félix Torres al fútbol ecuatoriano. El zaguero ha recibido críticas de los hinchas de Internacional durante este semestre y es posible su vuelta.

Un eventual descenso de Internacional podría reducir su cotización y abrir una oportunidad para los clubes ecuatorianos. Torres llegó a tener un valor cercano a los dos millones de dólares, mientras que una posible transferencia rondaría ahora el medio millón.

Félix Torres pertenece al Corinthians, con vínculo hasta diciembre de 2027, y el club Paulista no tendría entre sus prioridades mantenerlo en la plantilla. Además, el Timao también afronta dificultades deportivas y pelea por evitar el descenso.

Antes de llegar al fútbol brasileño, Torres destacó con Barcelona SC y Santos Laguna de México, también fue convocado a la Selección de Ecuador durante el ciclo de Sebastián Beccacece. Los ‘albos’ son los más urgidos en fichar un defensor central.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

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